Dit is de Trainer van de Maand in de JPL: hij wou zijn spelers bijna beboeten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is de Trainer van de Maand in de JPL: hij wou zijn spelers bijna beboeten
Foto: © photonews
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Westerlo-trainer Issame Charaï werd verkozen tot Trainer van de Maand september. Dat leverde een bijzonder moment op, want zijn spelers verrasten hem tijdens het ontbijt met de trofee. De coach had aanvankelijk iets heel anders in gedachten.

Westerlo begon bijzonder moeizaam aan het seizoen. Na vier wedstrijden stond de teller op amper één punt. De 4-0-nederlaag bij Lommel was het dieptepunt, waarna Charaï zich zelfs verontschuldigde bij de supporters.

Van een dramatische start naar een indrukwekkende reeks

Sindsdien is het verhaal helemaal veranderd. Westerlo won met 0-4 bij KV Mechelen, versloeg Standard met 4-2 en pakte ook de volle buit op bezoek bij STVV. Twee weken geleden volgde bovendien een overtuigende 5-1-zege tegen Antwerp.

De Kemphanen verzamelden zo 13 punten op hun laatste 15 in de competitie. Daarmee klommen ze naar de zesde plaats. Ook in de Beker van België ging het goed: Patro Eisden werd met 2-0 uitgeschakeld. Op 4 december wacht Union.

Charaï wilde eerst boetes uitdelen

De prijs voor Trainer van de Maand was een mooie beloning voor die ommekeer. Zijn spelers zorgden zelf voor het verrassingsmoment door tijdens het ontbijt met de trofee op de proppen te komen.

Charaï had de situatie echter verkeerd ingeschat. “Ik ging iedereen een boete geven, omdat ik dacht dat ze te laat waren”, vertelde hij met een glimlach. In plaats van een sanctie uit te delen, kreeg hij dus een erkenning van zijn eigen groep.

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De coach wilde de eer meteen delen met de mensen rondom hem. “Ten eerste wil ik de staf en de spelers bedanken, want zonder hen is er geen voetbal.”

Voor Charaï betekende vooral de appreciatie van zijn spelers veel. “Als je zoiets terugkrijgt van de spelers, die appreciatie van de spelers... Dat raakt je wel als manager.” Na de moeilijke start is Westerlo opnieuw op koers, en de prijs onderstreept dat de groep achter haar trainer staat.

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Westerlo
Issame Charaï

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