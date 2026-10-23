Alle JPL-clubs moeten hiermee rekening houden: rechter doet uitspraak over lokaal opgeleide spelers

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Alle JPL-clubs moeten hiermee rekening houden: rechter doet uitspraak over lokaal opgeleide spelers
Foto: © photonews
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De Belgische profclubs krijgen duidelijkheid over een regel die hun transferbeleid en jeugdopleiding mee bepaalt. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft geoordeeld dat de regels rond lokaal opgeleide spelers niet in strijd zijn met het Europese recht. Daarmee haalt een jarenlange juridische discussie, aangezwengeld door Antwerp en voormalig speler Lior Refaelov, voorlopig bakzeil.

De regels verplichten clubs om een minimumaantal lokaal opgeleide spelers in hun kern op te nemen. Volgens de rechtbank dienen die quota een legitiem algemeen belang: ze moeten clubs aanmoedigen om te investeren in de opleiding van jonge voetballers.

Gevolgen voor de transferpolitiek van JPL-clubs

Voor alle clubs in de Jupiler Pro League is dat relevant. Wie zijn kern samenstelt, moet niet alleen rekening houden met kwaliteit, prijs en salaris, maar ook met de vereiste spelers die lokaal zijn opgeleid. De uitspraak betekent dat die regelgeving voorlopig overeind blijft en dus een factor blijft bij transfers en de samenstelling van de selectie.

Vooral clubs die sterk inzetten op buitenlandse rekrutering moeten daarmee rekening houden. Tegelijk blijft de jeugdopleiding belangrijk: zelf talent ontwikkelen kan helpen om aan de vereisten te voldoen én om spelers op termijn sportief of financieel te laten renderen.

Antwerp en Refaelov trokken de zaak naar Europa

Antwerp en Refaelov betwistten de regels omdat ze volgens hen de concurrentie verstoren en de bewegingsvrijheid van spelers beperken. In december 2023 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de quota mogelijk in strijd konden zijn met de Europese regels rond concurrentie en het vrije verkeer van werknemers. Het liet de uiteindelijke beoordeling echter over aan de Belgische rechtbank.

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Die rechtbank ziet nu voldoende grond om de regels te behouden, met de opleiding van jonge spelers als legitieme doelstelling. Voor de Belgische clubs verandert er dus niet meteen iets aan de praktische realiteit: bij het samenstellen van hun kern moeten ze rekening blijven houden met lokaal opgeleide spelers. De uitspraak maakt vooral duidelijk dat het argument van Antwerp en Refaelov voorlopig niet volstaat om de bestaande regelgeving onderuit te halen.

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