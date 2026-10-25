Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

RSC Anderlecht leek door de zege in Polen even de crisis te hebben afgewend, maar de wedstrijd op bezoek bij KAA Gent zette iedereen opnieuw met de voeten op de grond. Giulian Biancone was na de wedstrijd dan ook heel streng - ook voor zijn teamgenoten.

Giulian Biancone liet er geen twijfel over bestaan en was woedend. Op zichzelf, maar ook op zijn ploegmaats. "Er is veel werk aan de winkel. Als we onze kansen op die manier niet afmaken en dan zelf ook goals gaan slikken op die manier, dan is het niet goed."

De verdediger was niet te beroerd om toe te geven dat hij zelf ook fouten maakte, maar hij zag toch ook een paar grote problemen. "We slikken goals op een ongelooflijke manier in de transitie en zelf hebben we genoeg kansen om te scoren."

Biancone streng voor eigen ploegmaats bij Anderlecht

"We waren vandaag niet in staat om correct te verdedigen. En bij vier tegendoelpunten neem ik mijn verantwoordelijkheid. Maar het gaat niet enkel om de defensie. Ook de spelers daarvoor moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de kansen afwerken.

"Het was echt te naïef van ons. Neen, er is echt veel werk aan de winkel. We waren niet op de afspraak en als we op deze manier spelen, gaan we het echt lastig krijgen." Daarbij keek hij ook en vooral naar zijn aanvallers, die hij ook tijdens de wedstrijd al meermaals de levieten las.

Vitor Bruno wijst naar de efficiëntie

Coach Vitor Bruno zag ook het gebrek aan efficiëntie: "Als je in dit soort matchen niet scoort, dan krijg je het moeilijk. Een team dat eerste staat heeft net meer vertrouwen dan wij en dan gaat het over efficiëntie. We hebben vijf-zes kansen om te scoren en we doen het niet."



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"Daar gaat het over. Het had een heel andere match kunnen zijn als wij scoren voor zij de 2-0 maken, maar we laten het na. We hadden echt een goed halfuur, maar we laten het na om te scoren." Een gevoel dat ook leefde bij Ali Maamar.