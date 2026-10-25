Interessant scenario voor Club Brugge: zelfs als ze geen kampioen worden rechtstreeks naar Champions League?

Club Brugge heeft een belangrijke stap gezet in de UEFA-clubranking. Blauw-zwart is daarin voorbij twee Portugese grootmachten, FC Porto en Sporting CP, gegaan. Dat lijkt op het eerste gezicht vooral een symbolische prestatie, maar volgens Football Meets Data kan die verschuiving ook gevolgen hebben voor de Champions League-kwalificatie van volgend seizoen.

De Belgische vicekampioen kan namelijk in een bijzonder scenario profiteren van een extra ticket voor het kampioenenbal. Daarvoor moet wel een specifieke combinatie van resultaten uit de bus komen. De nieuwe positie in de ranking kan dan een belangrijk voordeel opleveren.

Club Brugge maakt kans op extra Champions League-ticket

Het scenario draait om de winnaar van de Europa League. Als die ploeg zich via de eigen competitie al rechtstreeks kwalificeert voor de Champions League, komt er een plaats vrij voor de titelhouder van het kampioenenbal. Dat ticket wordt dan doorgeschoven naar de hoogst gerangschikte club die zich via de kwalificatierondes moet proberen te plaatsen.

Volgens Football Meets Data zou Club Brugge daarvan kunnen profiteren als het in België op de tweede plaats eindigt. Ook de nummer drie van de Portugese competitie maakt kans op dat ticket. Sporting CP is momenteel de belangrijkste kandidaat in dat scenario, hoewel de Portugese club volgens de projecties met een lagere coëfficiënt zou kunnen eindigen dan Club Brugge.

Dat heeft te maken met de kans dat blauw-zwart het ticket uiteindelijk niet nodig heeft. Club Brugge kan zich immers ook rechtstreeks plaatsen door de Belgische competitie te winnen, terwijl het in een ander scenario op een andere manier een Champions League-ticket kan bemachtigen.

Niet alleen de plaats in de competitie telt

Voor Club Brugge is het dus belangrijk om niet alleen naar de eigen resultaten in de Belgische competitie te kijken. Ook de Europese prestaties van andere clubs en de uiteindelijke eindstanden in verschillende competities kunnen een rol spelen.



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Football Meets Data wijst erop dat Sporting CP momenteel geprojecteerd wordt als derde in Portugal. In dat geval zou de club uit Lissabon aanspraak maken op het extra ticket als Club Brugge niet in aanmerking komt. Benfica wordt dan weer geprojecteerd op de tweede plaats in Portugal en zou volgens de berekeningen een hogere coëfficiënt kunnen behalen dan Club Brugge, Sporting en Porto.

Ook Paris Saint-Germain is theoretisch kandidaat om van het scenario te profiteren, maar de kans dat de Franse topclub vierde eindigt in Frankrijk en het ticket nodig heeft, is verwaarsloosbaar.