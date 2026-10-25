Interview Volgende trainersontslag in de maak in de JPL? "We schieten onszelf in de voet"

Volgende trainersontslag in de maak in de JPL? "We schieten onszelf in de voet"
Foto: © photonews

Standard verloor zondag ook op het veld van Racing Genk en zit nu aan vier nederlagen op rij. Coach Vincent Euvrard zag zijn ploeg na de rode kaart voor Matthieu Epolo nog sterk reageren, maar de nederlaag weegt zwaar. Tegen Kortrijk wacht mogelijk een sleutelmatch voor de Rouches én hun trainer.

Vincent Euvrard stond met een bedrukt gezicht de pers te woord na de nederlaag van Standard in de Cegeka Arena. De Luikenaars toonden na de uitsluiting van Matthieu Epolo rond het halfuur wel veerkracht, maar konden een vierde verliespartij op rij niet vermijden.

Standard startte volgens plan, maar krijgt snel tikken

De coach vond dat zijn ploeg nochtans degelijk aan de wedstrijd begon. "We wilden druk zetten op de helft van de tegenstander, hoog ballen recupereren en ver van ons eigen doel spelen. Dat lukte in het begin goed en we creëerden enkele situaties", aldus Euvrard.

Toch kwam Genk na 26 minuten op voorsprong. "Bij hun eerste poging, die zelfs geen echt schot was, viel de bal meteen binnen. Dat doelpunt viel te vermijden", baalde de trainer van de Rouches.

De rode kaart voor Epolo maakte de opdracht vervolgens nog een pak zwaarder. "Dat doelpunt en die rode kaart zijn twee fases waarin we onszelf in de voet schieten. Matthieu mag, zoals iedereen, fouten maken. Hij heeft ons al veel meer punten opgeleverd dan hij ons vandaag kost. Maar in zo'n moeilijke uitwedstrijd, waarin je punten probeert te rapen, kan je zulke momenten niet gebruiken. Met 1-0 achterstand en tien man weet je dat het bijzonder lastig wordt."

Euvrard looft reactie van zijn spelers

Ondanks de numerieke minderheid gaf Standard zich niet zomaar gewonnen. "Daarna hebben we weinig kansen weggegeven, maar we voelden dat het moeilijk was wanneer we de bal naar voren wilden spelen. Daarom schakelden we over op een 4-3-2 om onder de druk uit te komen. Dat houdt risico's in, maar je hebt wel twee aanvallers en de steun van een offensieve middenvelder."

Lees ook... Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

Die ingreep had volgens Euvrard effect. "Ik wil de spelers feliciteren voor hun tweede helft, hun mentaliteit en de manier waarop ze alles hebben gegeven om die 1-1 te zoeken."

Kortrijk wordt een belangrijke afspraak

De frustratie zat vooral in het feit dat Standard na de gelijkmaker kansen kreeg om de wedstrijd helemaal te doen kantelen. "Volgens mij hadden we nog een goede mogelijkheid op 1-2, en op het einde ook nog eentje op 2-2. Als je de energie en kwaliteit ziet die we in de tweede helft brachten – voor de rust ontbrak dat nog – en dan kijkt naar het doelpunt dat we weggeven voor de 2-1..."

"Dat is bijzonder frustrerend, voor mij en voor de groep. In grote wedstrijden, zoals tegen Gent en Charleroi, komen we telkens maar weinig tekort. We moeten blijven doorgaan, volhouden en ons richten op de volgende thuismatch", besloot Euvrard.

De coach zegt ondanks de moeilijke reeks niet te vrezen voor zijn positie. De ontvangst van Kortrijk kan wel een bijzonder bepalende avond worden voor Standard.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

18:00
Genk wint, maar Thorup blijft hangen bij wat er níét gebeurde

Genk wint, maar Thorup blijft hangen bij wat er níét gebeurde

16:33
1
Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste

Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste

15:33
Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

23:20
Divock Origi duikt op bij Genk-Standard en vertelt over zijn wel heel grote carrièreswitch

Divock Origi duikt op bij Genk-Standard en vertelt over zijn wel heel grote carrièreswitch

15:00
"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

22:20
🎥 Drama voor Standard: Epolo gaat van de ene blunder naar de andere, pakt rood en heeft veel pijn

🎥 Drama voor Standard: Epolo gaat van de ene blunder naar de andere, pakt rood en heeft veel pijn

14:16
1
Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

23:02
2
Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

22:00
1
Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie Reactie

Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie

21:30
"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

22:40
Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

21:40
11
Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

21:00
2
Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

21:23
1
Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

20:24
Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

20:40
Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

21:20
Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

19:40
Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten" Reactie

Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten"

19:00
📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

19:30
🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

19:20
1
Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

20:00
Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker" Reactie

Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker"

18:43
Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats

Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats

17:55
Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

18:44
Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

18:40
Er is een datum bekend: Ronaldinho (46) maakt comeback in Italiaanse Serie C

Er is een datum bekend: Ronaldinho (46) maakt comeback in Italiaanse Serie C

18:20
Scorende Van Helden legt de druk meteen hoger bij Antwerp: "Staan nog niet waar we willen" Reactie

Scorende Van Helden legt de druk meteen hoger bij Antwerp: "Staan nog niet waar we willen"

16:59
1
Tresoldi doet het voor de ogen van topscouts: Club Brugge wrijft zich alweer in de handen

Tresoldi doet het voor de ogen van topscouts: Club Brugge wrijft zich alweer in de handen

17:20
Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"

Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"

16:40
2
Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United

Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United

17:00
Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”

Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”

15:40
Kevin De Bruyne krijgt stevige kritiek in Italië: “Hij zorgt voor een probleem”

Kevin De Bruyne krijgt stevige kritiek in Italië: “Hij zorgt voor een probleem”

16:20
🎥 Hij was al een specialist-strafschopnemer, maar dit had nog niemand ooit gezien, zelfs de cameraman niet

🎥 Hij was al een specialist-strafschopnemer, maar dit had nog niemand ooit gezien, zelfs de cameraman niet

16:00
Interessant scenario voor Club Brugge: zelfs als ze geen kampioen worden rechtstreeks naar Champions League?

Interessant scenario voor Club Brugge: zelfs als ze geen kampioen worden rechtstreeks naar Champions League?

14:00
Britse pers snoeihard voor Rode Duivel na blunder: hij kreeg zelfs een 2/10

Britse pers snoeihard voor Rode Duivel na blunder: hij kreeg zelfs een 2/10

14:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany" Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 4-0 Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale betaalt tickets persoonlijk terug aan fans na pijnlijke afgang CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Dostojewski Dostojewski over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Goro Goro over Barcelona - Real Madrid: 1-2 JaKu JaKu over Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over 🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - STVV: 3-2 Mr bacardi Mr bacardi over Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved