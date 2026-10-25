Volgende trainersontslag in de maak in de JPL? "We schieten onszelf in de voet"

Standard verloor zondag ook op het veld van Racing Genk en zit nu aan vier nederlagen op rij. Coach Vincent Euvrard zag zijn ploeg na de rode kaart voor Matthieu Epolo nog sterk reageren, maar de nederlaag weegt zwaar. Tegen Kortrijk wacht mogelijk een sleutelmatch voor de Rouches én hun trainer.

Vincent Euvrard stond met een bedrukt gezicht de pers te woord na de nederlaag van Standard in de Cegeka Arena. De Luikenaars toonden na de uitsluiting van Matthieu Epolo rond het halfuur wel veerkracht, maar konden een vierde verliespartij op rij niet vermijden.

Standard startte volgens plan, maar krijgt snel tikken

De coach vond dat zijn ploeg nochtans degelijk aan de wedstrijd begon. "We wilden druk zetten op de helft van de tegenstander, hoog ballen recupereren en ver van ons eigen doel spelen. Dat lukte in het begin goed en we creëerden enkele situaties", aldus Euvrard.

Toch kwam Genk na 26 minuten op voorsprong. "Bij hun eerste poging, die zelfs geen echt schot was, viel de bal meteen binnen. Dat doelpunt viel te vermijden", baalde de trainer van de Rouches.

De rode kaart voor Epolo maakte de opdracht vervolgens nog een pak zwaarder. "Dat doelpunt en die rode kaart zijn twee fases waarin we onszelf in de voet schieten. Matthieu mag, zoals iedereen, fouten maken. Hij heeft ons al veel meer punten opgeleverd dan hij ons vandaag kost. Maar in zo'n moeilijke uitwedstrijd, waarin je punten probeert te rapen, kan je zulke momenten niet gebruiken. Met 1-0 achterstand en tien man weet je dat het bijzonder lastig wordt."

Euvrard looft reactie van zijn spelers

Ondanks de numerieke minderheid gaf Standard zich niet zomaar gewonnen. "Daarna hebben we weinig kansen weggegeven, maar we voelden dat het moeilijk was wanneer we de bal naar voren wilden spelen. Daarom schakelden we over op een 4-3-2 om onder de druk uit te komen. Dat houdt risico's in, maar je hebt wel twee aanvallers en de steun van een offensieve middenvelder."



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Die ingreep had volgens Euvrard effect. "Ik wil de spelers feliciteren voor hun tweede helft, hun mentaliteit en de manier waarop ze alles hebben gegeven om die 1-1 te zoeken."

Kortrijk wordt een belangrijke afspraak

De frustratie zat vooral in het feit dat Standard na de gelijkmaker kansen kreeg om de wedstrijd helemaal te doen kantelen. "Volgens mij hadden we nog een goede mogelijkheid op 1-2, en op het einde ook nog eentje op 2-2. Als je de energie en kwaliteit ziet die we in de tweede helft brachten – voor de rust ontbrak dat nog – en dan kijkt naar het doelpunt dat we weggeven voor de 2-1..."

"Dat is bijzonder frustrerend, voor mij en voor de groep. In grote wedstrijden, zoals tegen Gent en Charleroi, komen we telkens maar weinig tekort. We moeten blijven doorgaan, volhouden en ons richten op de volgende thuismatch", besloot Euvrard.

De coach zegt ondanks de moeilijke reeks niet te vrezen voor zijn positie. De ontvangst van Kortrijk kan wel een bijzonder bepalende avond worden voor Standard.