Analyse 'Naïeve' Vitor Bruno in de problemen: Coucke, Verschueren en Bornauw 'not amused'

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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'Naïeve' Vitor Bruno in de problemen: Coucke, Verschueren en Bornauw 'not amused'
Foto: © photonews
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Zelden gezien: een ploeg die zich zo liet ringeloren op de tegenaanval. Ok, de efficiëntie liet Anderlecht in de steek, maar verdedigend was het helemaal een ramp. Zo bracht de wedstrijd tegen Gent geen oplossingen voor paars-wit, maar wel meer problemen. De Buffalo's maakten optimaal gebruik van de zee van ruimte in de rug van de defensie van de Brusselaars. Bijzonder pijnlijk...

Het contrast tussen de eerste en de tweede helft was hallucinant. Anderlecht had voor rust nog het gevoel dat het de wedstrijd kon omdraaien, maar na de pauze werd het keer op keer op snelheid gepakt. Gent vond via de flanken voortdurend de vrije ruimte en maakte optimaal gebruik van de defensieve kwetsbaarheid van paars-wit. Het leek alsof de bezoekers bij iedere omschakeling een mannetje extra hadden.

Anderlecht liet achterin een snelweg openliggen

Vooral de ruimte in de rug van de verdediging was schrijnend. Maamar en Reabciuk werden aan de zijkanten geregeld achtergelaten, zonder dat er iemand was die de Gentse aanvallers kon bijbenen. Araujo maakte het Maamar bijzonder lastig en kreeg keer op keer de gelegenheid om zijn snelheid uit te spelen. Anderlecht slaagde er niet in om die dreiging tijdig af te stoppen.

En als de voorzet eenmaal kwam, liep het centraal evenmin goed. Biancone en Barry kregen te maken met Gentenaars die met meer vaart in de zestien opdoken en hen te vaak te snel af waren. De Brusselaars verdedigden achteruit, verloren de duels en kregen de omschakelingen niet onder controle. Zelden zie je in een topwedstrijd een ploeg zo kwetsbaar worden wanneer de tegenstander de bal verovert en meteen de diepte zoekt.

Een afstraffing die vragen oproept over Vitor Bruno

De gemiste mogelijkheden voor de gelijkmaker waren één probleem, maar de manier waarop de ploeg daarna uit elkaar werd gespeeld, is een veel grotere reden tot bezorgdheid.

Gent had de ruimte, de snelheid en de oplossingen om de zwakke plekken genadeloos bloot te leggen. Anderlecht vond geen antwoord en werd op de counter keer op keer pijn gedaan.

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Op de tribune zagen ook Marc Coucke, Kenneth Bornauw en Michael Verschueren hoe diep de problemen zitten. Hun gezichten spraken boekdelen, al valt daaruit uiteraard niet af te leiden welke conclusies ze zullen trekken. Voor Vitor Bruno wordt het er niet eenvoudiger op.

Als zijn ploeg zowel in de afwerking als in de defensieve organisatie zo tekortschiet, dringt de vraag zich op hoe hij dat snel kan rechtzetten. Deze afstraffing zal bij Anderlecht pijn doen, maar vooral de manier waarop Gent de zwaktes blootlegde, kan nog lang blijven nazinderen.

9 reacties
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