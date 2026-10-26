"Het is simpel": Marc Degryse ziet het grote probleem bij Anderlecht

KAA Gent won met 4-0 van RSC Anderlecht. Of Anderlecht verloor vooral met 4-0 bij KAA Gent. Marc Degryse was dan ook meteen heel streng voor paars-wit, waar de problemen blijven aanhouden en er echt over crisis kan gesproken worden stilaan.

"Anderlecht speelde op AA Gent een betere wedstrijd dan op Beerschot en Cercle Brugge, en toch verloor het. De verklaring is simpel: geen efficiëntie voorin. Cijfers liegen niet", opende Marc Degryse zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

RSC Anderlecht heeft uit negen wedstrijden 9 competitiedoelpunten gemaakt. Dat zijn er minder dan Cercle Brugge, hekkensluiter in de stand. KV Mechelen doet even goed/slecht, OH Leuven en Kortrijk zijn de enige twee teams die minder scoorden.

Marc Degryse snapt Vitor Bruno niet

"Union scoorde intussen al 27 keer, Westerlo 24 keer en Club 22 maal. Maar ook: van alle spelers die voor deze 9 goals hadden gezorgd, stond op Gent enkel Winkler in de ploeg. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je geen doelpunt kunt maken. Cvetkovic had gisteravond altijd twee keer moeten scoren."

"Ik snap Vítor Bruno niet, hoor. Spelers hebben geen houvast. Bentayeb speelde zowel donderdag in Polen als nu in Gent niks. Sikan was zo belangrijk in augustus en september, maar die verdwijnt nu geruisloos. Hetzelfde voor Ambros. Plots duiken Degreef en Stroeykens weer op. Het is één grote carrousel."

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Volgens Degryse weet niemand bij Anderlecht waar hij aan toe is. Het roteren en dan soms niet meer roteren, spelen of in de tribune zitten: het zorgt voor wantrouwen binnen de ploeg. Bij KAA Gent is dat heel anders: daar is er volgens hem wél duidelijkheif over wie speelt en wie niet. Moet er opnieuw naar de retoriek en het wisselbeleid van Bruno gekeken worden? Zeker, al hebben ook de spelers een verantwoordelijkheid te dragen volgens Degryse.