Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Veel ploegen in de bres voor middenvelder uit Zweden
Championship-club Middlesbrough zou interesse hebben getoond in Silkeborg-middenvelder Villads Westh, voor wie eerder ook al belangstelling bestond vanuit Celtic en Bristol City. Middlesbrough volgt de 22-jarige Deen en houdt zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten.
Westh, die dit seizoen een vaste waarde is bij zijn club, beschikt over een contract dat doorloopt tot eind 2029. Hij kwam in september 2025 bij Silkeborg terecht. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 900.000 euro. Ook Belgische teams zouden mogelijk wel eens een oogje op hem kunnen hebben, maar tot dusver kwam er vanuit ons land geen concreet aanbod.
Is het nu over en sluiten voor Carrick?
Is het over en sluiten voor coach Carrick bij Manchester United? De pijnlijke en zoveelste thuisnederlaag van zondag lijkt daar duidelijkheid over te hebben verschaft, al is er nog geen officieel nieuws naar buiten gekomen vanuit Manchester.
Gokken op het ontslag van Michael Carrick als trainer van Manchester United? Dat kan niet meer, de bookmakers hebben die weddenschappen stilgelegd volgens Het Laatste Nieuws. En dus is het crisisberaad en het ontslag nabij, zoveel is duidelijk. Rest de vraag wie dan wel de opvolger zal gaan worden? Daarover is momenteel nog veel minder duidelijkheid.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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