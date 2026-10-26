Reactie Eén speler viel door de mand, Leko zet zijn spelers op scherp met strenge boodschap: "Stay humble, work hard"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Eén speler viel door de mand, Leko zet zijn spelers op scherp met strenge boodschap: "Stay humble, work hard"
Foto: © photonews

Club Brugge wil dit seizoen geen steken laten vallen. Zonder play-offs telt elk puntenverlies dubbel in de titelstrijd en dat beseft ook Ivan Leko maar al te goed. De trainer zag zijn ploeg tegen STVV een moeilijke eerste helft afwerken, maar was tevreden over de reactie na rust. Zijn boodschap is duidelijk: gas terugnemen is geen optie en niemand is zeker van zijn plaats.

Voor het eerst in ruim vijftien jaar wordt de Belgische competitie afgewerkt zonder play-offs. Daardoor telt elke wedstrijd vanaf de eerste speeldag voluit mee in de titelstrijd. Club Brugge lijkt die boodschap goed begrepen te hebben. Met Champions League-voetbal tijdens de week wil blauw-zwart in de competitie zo weinig mogelijk punten laten liggen.

Dat hoeft niet altijd met champagnevoetbal te gebeuren. Tegen Inter speelde Club nog een sterke wedstrijd, maar zondag tegen STVV waren er weinig schoonheidsprijzen te verdienen. Het werd vooral knokken voor de overwinning. Of zoals de leuze op Jan Breydel luidt: No sweat, no glory.

Ook Ivan Leko zag dat zijn ploeg voor rust ondermaats presteerde. Club speelde te traag en te afwachtend. De Brugse coach maakte tijdens de rust ook een duidelijk statement. Jan Virgili bleef in de kleedkamer en werd vervangen. Wie niet op niveau presteert, riskeert zijn plaats te verliezen.

Virgili Jan - Hata Taiga
© photonews

"Het was niet zijn beste match, maar het was ook een tactische keuze. Ik wil dat elke positie ter discussie blijft staan en dat al mijn spelers ervoor blijven vechten. Niemand is zeker van zijn plek", klonk de Kroaat streng na afloop.

Geen ruimte voor puntenverlies

Na negen speeldagen tekent zich stilaan een kloof af tussen de top vier en de rest van het klassement. Bovenaan belooft het dan ook bijzonder spannend te worden. Club Brugge, KAA Gent en Union mengen zich voorlopig in de strijd aan de top. Bovendien moeten deze ploegen hun competitiewedstrijden combineren met Europees voetbal. Vermoeidheid en puntenverlies liggen daardoor steeds op de loer.

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Voor Leko is dat echter geen reden om zijn aanpak aan te passen. De trainer wil niet rekenen of zijn ploeg doseren naargelang de periode van het seizoen. Elke wedstrijd moet met dezelfde intensiteit worden aangepakt. Voor Leko bestaat er geen ideale maand om gas terug te nemen en later opnieuw te versnellen.

"Ik wil nooit rekenen. Ik wil niet in de ene maand vijftig procent halen en in de andere tachtig procent, om dan na drie maanden te zeggen dat we top zijn. Zoiets bestaat niet en kan gewoonweg niet", klinkt het resoluut.

De boodschap is duidelijk: Club Brugge moet elke week blijven vechten, ongeacht de tegenstander of de Europese verplichtingen tussendoor. "Ik wil altijd volle gas gaan. Stay humble and work hard", luidt de boodschap van Leko richting zijn spelers toe.

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