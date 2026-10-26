Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging

Union SG zit alweer met een dik probleem: David Hubert komt met de bevestiging
Foto: © photonews
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David Hubert moest tegen Cercle Brugge al zonder Mateo Biondic aantreden. De blessure van de Duitse aanvaller blijkt ernstig genoeg om hem nog geruime tijd aan de kant te houden. Dat is alweer een domper op de feestvreugde, ook na de 5-2 tegen Cercle Brugge.

Union Saint-Gilloise heeft er een stevige tegenvaller bijgekregen. Mateo Biondic moest donderdag tegen Hapoel Beer Sheva al na een kwartier naar de kant, nadat hij bij een actie ongelukkig neerkwam en zijn enkel zwaar omsloeg.

De Duitse aanvaller verliet het veld op een draagberrie en ontbrak vervolgens in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge. Na afloop van het duel met de Bruggelingen gaf coach David Hubert meer duidelijkheid over de situatie.

Hubert bevestigt langdurige afwezigheid

Hij bevestigde dat Biondic “lange tijd” niet inzetbaar zal zijn, al wilde hij geen concrete termijn op zijn terugkeer kleven. Darius Olaru, die tegen Hapoel eveneens voortijdig werd vervangen na een stevige rechtstreekse tik, kon tegen Cercle Brugge wel deel uitmaken van de selectie. Voor Biondic ziet het plaatje dus een pak minder gunstig uit.

Voor Hubert is het opnieuw zoeken naar oplossingen voorin. Union moest eerder dit seizoen al anticiperen op het vertrek van Promise David en Mohammed Fuseini, die allebei in de slotfase van de transferperiode andere oorden opzochten.

'Puzzelwerken Hubert' gaan verder

Raul Florucz stond tegen Cercle Brugge in de basis en lijkt de komende weken meer kansen te krijgen. De aanvaller kwam dit seizoen nog weinig aan spelen toe en liet daar volgens de signalen binnen de ploeg zijn onvrede over blijken.

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Ook Kévin Rodriguez schuift opnieuw nadrukkelijk naar voren als optie. Hij maakte tegen de Bruggelingen zijn eerste doelpunt van het seizoen en kan in de afwezigheid van Biondic rekenen op extra speelminuten. De puzzelwerken gaan verder ...

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