Club Brugge kan tweede eindigen en toch rechtstreeks naar Champions League

Zoals we eerder al uitlegden, heeft Club Brugge een belangrijke troef in handen richting de volgende Champions League-editie. Blauw-zwart staat op de UEFA-clubranking bijzonder hoog en kan daardoor zelfs zonder Belgische titel rechtstreeks naar de competitiefase doorstoten.

De Europese zege tegen Lens gaf Club Brugge een extra duwtje op die ranking, schreven we vorige week al. Met zijn hoge clubcoëfficiënt is het momenteel de best gerangschikte club buiten de vijf grootste Europese competities.

Europa League kan doorslaggevend worden

Club Brugge moet vooral de Europa League in de gaten houden. De winnaar van dat toernooi krijgt automatisch een Champions League-ticket, maar plaatst zich soms ook via de eigen competitie. Als dat opnieuw gebeurt, komt er een extra plaats vrij.

Dat ticket gaat volgens de UEFA-regels naar de club met de hoogste coëfficiënt die anders in de voorrondes zou moeten aantreden. Op basis van de huidige ranking zou Club Brugge daarvan profiteren.

Miljoenen staan op het spel

Er is nog niets definitief: Club kan op de ranking worden voorbijgestoken en de Europa League kan ook gewonnen worden door een ploeg die zich niet via de eigen competitie plaatst. Toch vormt de regel een mogelijk vangnet als blauw-zwart naast de Belgische titel grijpt.



De inzet is groot. De Champions League leverde Club Brugge vorig seizoen ongeveer 48 miljoen euro op. Rechtstreekse kwalificatie zou dus niet alleen sportief, maar ook financieel een enorme opsteker betekenen.