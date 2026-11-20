Anderlecht wil zondag tegen OH Leuven voortbouwen op zijn positieve reeks, maar moet het in het Lotto Park zonder de geschorste Giulian Biancone stellen.

Na de vorige interlandbreak kreeg Anderlecht het bijzonder lastig. Nederlagen tegen Dinamo Zagreb, Beerschot en KAA Gent zetten toen druk op coach Vitor Bruno.

Deze keer trokken de Mauves met een heel ander gevoel de internationale onderbreking in. De ruime 4-1-zege tegen Westerlo, de 2-0-overwinning tegen Salzburg en het 1-1-gelijkspel tegen Club Brugge – al bleef dat duel naast het veld niet zonder gevolgen – zorgden voor meer rust in Neerpede.

Vijfde gele kaart komt op slecht moment

Zondag ontvangt RSCA OH Leuven in het Lotto Park. Vitor Bruno zal daarbij niet kunnen rekenen op Giulian Biancone, die een schorsing moet uitzitten.

De Franse verdediger had zich net opnieuw in de ploeg geknokt na een blessure aan de hamstring. In het laatste halfuur van de topper tegen Club Brugge pakte hij echter zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Daardoor moet hij tegen de Leuvenaars noodgedwongen aan de kant blijven.

Omobamidele of Barry als vervanger?



De technische staf heeft wel opties om het wegvallen van Biancone op te vangen. Andrew Omobamidele is opnieuw inzetbaar na blessureleed, terwijl Kaïs Barry de voorbije weken vertrouwen heeft getankt en zich nadrukkelijk toonde in de defensie.