Timmy Simons heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de ophef rond zijn vertrek bij OH Leuven. De trainer maakte onlangs verrassend de overstap naar KRC Genk, een beslissing die bij zijn voormalige club heel wat emoties losmaakte. Tijdens zijn officiële voorstelling bij de Limburgers ging Simons vrijdag geen enkele vraag uit de weg. Hij begrijpt de teleurstelling, maar vindt niet dat hem iets verweten kan worden.

De plotse overstap zorgde voor heel wat reacties bij de achterban van OH Leuven. Simons had er een project opgebouwd en leek nog volop bezig met de verdere ontwikkeling van de ploeg. Toch koos hij ervoor om zijn werkzaamheden in Leuven stop te zetten en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Genk. Vooral het onverwachte karakter van zijn vertrek zorgde voor onbegrip.

Simons begrijpt teleurstelling

Bij Sporza erkende Simons dat zijn beslissing hard is aangekomen. "Ik begrijp 100 procent dat het zwaar aankomt en dat het zo plots is. Ik heb zeer goed kunnen samenwerken in een zeer goede, gestructureerde club. Het is alleen jammer dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. Daar kan ik niets aan veranderen."

De voormalige Rode Duivel benadrukt dat hij tijdens de onderhandelingen altijd open kaart heeft gespeeld. "Iedereen wist perfect wat er speelde en was op de hoogte van de situatie." Simons wijst er bovendien op dat het voetbal een wereld is waarin trainers voortdurend van club veranderen.

"Er worden ook trainers ontslagen. Dan moet je niet boos zijn als iemand zelf vertrekt, zeker als je alle afspraken respecteert." Volgens hem is de overstap correct afgehandeld en heeft hij OH Leuven in goede omstandigheden achtergelaten.

Geen spijt van beslissing

Simons wil zich ondertussen niet laten beïnvloeden door de kritiek die op sociale media verschijnt. Hij geeft aan dat hij die kanalen al jarenlang niet meer gebruikt en zich uitsluitend bezighoudt met zaken waarop hij zelf invloed heeft.





"Ik focus me op het dagelijkse en op wat ik zelf kan controleren. Dat zulke zaken erbij komen, maakt deel uit van de topsport." De nieuwe Genk-trainer wil zijn energie vooral steken in zijn volgende opdracht en niet blijven terugblikken op de voorbije dagen.

Toch wilde Simons zijn voormalige supporters nog iets meegeven. Hij beseft dat zijn vertrek voor teleurstelling heeft gezorgd, maar hoopt dat OH Leuven de positieve lijn van de afgelopen weken kan doortrekken. Zijn afscheidsboodschap aan de achterban was dan ook opvallend kort: "Keep on going, zoals de voorbije weken."