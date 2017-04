STVV en Kortrijk nemen goede start, Union en Roeselare verrassen meteen

KAS Eupen-KSV Roeselare 2-2

Roeselare verraste Eupen al tijdens de eerste 45 minuten. Kehli opende al snel de score, na net geen halfuur spelen maakte Lecomte er al 0-2 van. Tot overmaat van ramp slaagde Luis Garcia er niet in om vanop de penaltystip voor de aansluitingstreffer te zorgen.

Na de pauze knokte Eupen toch nog terug. Via twee doelpunten van Onyekuru trokken De Panda’s de scheve situatie alsnog recht.

STVV-Waasland-Beveren 3-0

STVV maakte thuis geen fout tegen Waasland-Beveren. De ploeg van Ivan Leko nam in de tweede helft afstand van de bezoekers. Stef Peeters, Roman Bezus en Pieter Gerkens (penalty) zorgden bij STVV voor de doelpunten.

KV Kortrijk-Moeskroen 2-1

Kortrijk haalde het thuis met 2-1 van Moeskroen. Tien minuten voor de pauze opende Vojvoda de score, maar in blessuretijd van de eerste helft bracht Mercier de thuisploeg langszij. De 1-1 leek op het scorebord te blijven staan, maar in de absolute slotfase van de match maakte Barbaric er alsnog 2-1 van.

Union Saint-Gilloise-KV Mechelen 3-0

Union verraste vriend en vijand op speeldag 1 in play-off 2. Het won zomaar eventjes met 3-0 van Mechelen, dat tot op de laatste speeldag in de reguliere competitie in de running was voor een plek in play-off 1. Mombongo, Vandiepenbeeck en Rajsel zorgden voor de doelpunten. Lees het volledige verslag hier.