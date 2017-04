KV Oostende sleept alsnog een gelijkspel uit de brand tegen Zulte Waregem

Speeldag twee was meteen een heel belangrijke voor KV Oostende. De Kustboys bleven een weekje geleden steken op een gelijkspel bij Sporting Charleroi, maar een driepunter kon hen extra laten dromen.

Op z'n vrijdags

Zulte Waregem - het Europees voetbal is na de bekerwinst al binnen - kon op z'n vrijdags aan de wedstrijd beginnen. En die ingesteldheid zorgde voor een meer dan genietbare eerste helft.

De pakweg vijfduizend toeschouwers zagen kansen aan beide kanten en twee ploegen die zin hadden om voetbal te spelen. De 0-0 aan de pauze was dan misschien niet logisch, maar wel terecht.

Danish Dynamite

Na de rust ging Oostende nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt, maar Francky Dury had de puzzel wederom stevig in elkaar gestoken. Halve kansen - dat dan weer wel - maar Kenny Steppe werd nooit echt op de proef gesteld.

Henrik Dalsgaard had echter nog een idee. Waarom niet eens schieten? De kanonskogel schoot heerlijk voorbij een kansloze Silvio Proto - die even daarvoor Mbaye Leye van een doelpunt had gehouden - en de 0-1 stond op het bord.

Tot de slotminuten... De verdediging van Zulte Waregem was Franck Berrier - ze kennen hem aan de Gaverbeek nochtans goed genoeg - helemaal vergeten. De Fransman knikte de 1-1 voorbij Steppe.

De droom van Marc Coucke...

KV Oostende pakt op die manier op de valreep een punt. De ontlading was dan wel enorm, maar een PO1-start met twee op zes is eigenlijk te weinig voor de thuisploeg. Ljubljana is nog ver weg...