BEL-LUX 2-0: Zoveelste dribbel van Doku levert Lukaku's tweede op

78

Heel leuke combinatie op de rechterflank met Lukaku die fungeert als kaatser voor de lopende De Ketelaere. Die legt ook af tot bij Trossard maar de afwerking van de Arsenal-speler is opnieuw wat ongelukkig half naast de bal



78

Laurent Jans

Fabio Lohei





75

Komt er nog een derde doelpunt? De Rode Duivels tikken de bal alvast rond op de helft van de bezoekers, op zoek naar openingen Bij Luxemburg plooien ze terug in een dubbele gordel



72

De bondscoach gunt Lukaku de kans om een hattrick te maken en laat hem staan. Tegelijkertijd geeft hij De Bruyne zijn applausvervanging



72

Kevin De Bruyne

Charles De Ketelaere





70

Goed gevoetbald van de Duivels rond de 16 van Luxemburg met onder meer De Bruyne, Trossard en Lukaku maar ruimte vinden voor het schot is lastig. Uiteindelijk legt Lukaku af tot bij Vranckx maar die trapt wild naast



68

Bakayoko staat nog maar net op het veld maar is wel meteen gevaarlijk. De Cuyper vindt de vrijstaande Bakayoko aan de tweede paal die zich vrijdribbelt om dan uit te halen maar hij treft de vuisten van Moris



67

Gele kaart voor Eldin Dzogovic





65

Timothy Castagne

Johan Bakayoko





65

Amadou Onana

Zeno Debast





64

JƩrƩmy Doku

Yannick Carrasco





59

Geen hattrick!

Lukaku wijst waar hij de bal moet krijgen en Doku doet het perfect. Moris van dichtbij verslaan met een subtiele afwerking lukt echter niet. De doelman van Union is bovendien blijven liggen en krijgt nu verzorging



57



Doelpunt van Romelu Lukaku

Daar is dan toch de 2-0. Een zoveelste dribbel van Doku richting achterlijn. Ditmaal kan geenenkele Luxemburger de pass voor doel ontzetten waardoor Lukaku van dichtbij de bal maar in doel hoeft te tikken



55

Ditmaal maakt De Bruyne de loopbeweging richting achterlijn. Doku zag het maar de pass richting 16 van De Bruyne vindt geen Belg



54

Christopher Martins Pereira

Vahid Selimovic





54

Carrasco, Bakayoko, De Ketelaere en Lukebakio zijn aan het opwarmen. Gaat Tedesco vier aanvallende spelers wisselen?



48

De Bruyne vindt ruimte voor een schot maar zijn schot heeft geen ruimte en vliegt tegen een van de talrijke Luxemburgse benen. Onana neemt de afvallende bal voor zich die uiteindelijk een half metertje over vliegt



47

De Cuyper maakt het Chanot lastig in de Luxemburgse 16. Het toont dat de Rode Duivels nog wat van deze tweede helft willen maken



46

Axel Witsel

Aster Vranckx

Een middenvelder voor een middenvelder. Euhm we bedoelen een verdediger voor een verdediger



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



45

Witsel is onzacht in aanraking gekomen met de elleboog van Rodrigues na een kopduel en blijft even liggen



42



Doelpunt van Romelu Lukaku (Penalty)

Geen discussie deze keer om wie de elfmeter gaat nemen. De man die hem afdwingt doet het zelf. Moris duikt gretig maar naar de verkeerde kant



41



Penalty voor Belgiƫ

Als het met een overtal van (grote) kansen niet lukt, dan maar zo. Na een goede sliding van Onana op de bal kan Lukaku als een stormram doorbreken. Hij omspeeld Mahmutovic die dan aan de noodrem gaat hangen. De Poolse ref twijfelt niet en wijst naar de stip



38

Een heerlijke dribbel van Doku leidt een nieuwe kans in voor de Belgen. Lukaku heeft de bal voor zijn rechter liggen en probeert ruimte te maken. Uiteindelijk vindt hij die om uit te halen maar de twee Luxemburgse verdedigers voor hem kunnen de bal nog afblocken



36

Ditmaal komt de voorzet niet voor doel. Carlson glijdt de bal over de achterlijn en doet dat met veel overtuiging



33

Trossard en Lukaku laten het opnieuw liggen

Ditmaal is de voorzet van de voet van De Cuyper. Trossard komt aan de eerste paal net tekort waardoor de bal doorbotst richting de tweede. Daar staat komt Lukaku aangelopen maar die is te verrast en kan de bal geen richting meer geven waardoor het leer tegen zijn borst botst en over de achterlijn gaat



31

Ook nu. Het begint opnieuw bij een diepe bal van De Bruyne. Uiteindelijk zet Castagne goed laag voor maar Mangala komt net tekort met zijn sliding



30

Het ontbreekt aan scherpte in de 16. Een voorzet van De Bruyne krult heerlijk voor doel maar de aanvalslinie trapt naast de bal



29

Belgiƫ versiert de ene corner na de andere maar het is telkens net niet



21

De Luxemburgers komen tot tweemaal toe even piepen maar Casteels hoeft zich niet te tonen



18

Opnieuw net niet voor de Rode Duivels. Martins laat zich makkelijk wegzetten door De Bruyne op het middenveld. De kapitein stuurt Trossard het straatje in maar Jans keert net op tijd terug om te ontzetten



16

Thomas Meunier

Maxime De Cuyper





12

Meunier geblesseerd

Ai ai en dat nu net wanneer de definitieve selectie is doorgestuurd. Meunier is op de grond blijven, Onana maakt het wisselgebaar. Opnieuw een onzekere verdediger voor de start van het EK



11

De sfeer zit alleszins goed in het Koning Boudewijnstadion. Het is nog steeds 0-0 maar de Mexican Wave rolt al van de tribunes, we zitten ondertussen al aan rondje drie



10

Onana met een typische Onana-actie. De Duivels zetten hoog druk, de verdedigende middenvelder schuift mee op en gooit er dan een sliding tegenaan in de 16 van Luxemburg. Een fout in het voordeel van Luxemburg is het logische gevolg



9

Doku met de goede dribbel richting achterlijn. Chanot kan nog net zijn voet voor die van Lukaku zetten en voorkomt een nieuwe kans



7

Lukaku mist!

De Rode Duivels doen het ditmaal op de counter nadat de Luxemburgers even balbezit hadden. De Bruyne dreef op met de bal en liep in de richting van het doel van de bezoekers met maar 4 tegenstanders voor zich, dat zal deze wedstrijd niet al te vaak voorkomen. Lukaku maakt de loopactie, krijgt de bal maar faalt dan oog in oog met Moris door de bal in het zijnet te plaatsen



5

De Rode Duivels maken het Luxemburg lastig door hoog druk te gaan zetten



3

Moris met eerste save

Het was na amper drie minuten al bijna zover. Castagne legt af tot bij De Bruyne centraal. Die neemt de botsende bal in een tijd maar Moris duikt goed naar de hoek en ranselt het leer uit zijn doel



2

De Bruyne wil Doku erdoor steken. De pass lijkt te diep maar Moris moest wel nog even komen aanglijden. De Rode duivels versieren een corner maar die levert niets op



1

Belgiƫ - Luxemburg: 0-0