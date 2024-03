Engeland maakt gelijk in laatste seconden, maar Duivels tanken toch vertrouwen dankzij herboren Tielemans en weergaloze Lukaku

De Rode Duivels hebben hun oefencampagne afgesloten met een gelijkspel tegen Engeland, toch wel één van de favorieten voor het EK. Onder leiding van een ijzersterk duo Lukaku-Tielemans hielden ze The Three Lions af. Tielemans scoorde twee keer, maar de actie van de dag kwam op naam van Big Rom.

Niet helemaal de verwachte elf bij de Rode Duivels. In plaats van Trossard op 'de tien' te zetten, opteerde Domenico Tedesco opnieuw voor Youri Tielemans. Trossard mocht wel op de flank plaatsnemen en dus geen Lukebakio. Achteraan stond wel het langverwachte Debast-Vertonghen-duo.

Na Ierland mocht het gerust wat meer zijn en dat hadden ze goed begrepen bij de Belgen. Vertonghen liet al snel aan Jude Bellingham even voelen dat er met hem niet te spotten valt. En met het duo Onana-Mangala op het middenveld heb je toch wel een muurtje staan.

Tielemans, ijzingwekkend kalm

Niet dat het tempo moordend was, maar na een dikke tien minuten kwamen de Duivels zelfs op voorsprong. Pickford, toch niet de best uitvoetballende keeper ter wereld, schopte de bal pardoes in de voeten van Onana.

Die gaf in één tijd mee met Tielemans en die koos ijzingwekkend kalm het hoekje uit waar Pickford niet meer stond. Het zag er goed uit, maar vijf minuten later tikte Vertonghen - hij had wel eerst de bal - Toney aan in de zestien en werd de bal op de stip gelegd. Toney koos ook het goede hoekje: 1-1.

© photonews

Engeland scoorde een tweede keer, waarbij Debast zich in de lucht liet aftroeven door Dunk - what's in a name - en Bowen van dichtbij kon scoren. Gelukkig deed de VAR deze keer wel goed zijn werk en zagen ze het buitenspel.

Lukaku, bovenaardse schoonheid

Engeland leek daarna tien minuten op een goed geolied geheel voor een ploeg met veel afwezigen. Onder leiding van Bellingham en de 18-jarige Mainoo combineerden ze dat het een lieve lust was. Theate, Vertonghen, Mangala en Onana riepen bijna om hun moeder. Maar dan is daar Big Rom...

Dunk tegen Lukaku, da's een ongelijke strijd in de duels. Op kracht zette de nummer 10 de verdediger van de bal, maar wat hij daarna uit zijn linkerslof schudde... van bovenaardse schoonheid was het. Een voorzet buitenkant links tussen keeper en verdedigers om Tielemans zijn tweede in duikvlucht te laten scoren. Oh ja, Tielemans had Lukaku zelf gelanceerd vanop de middenlijn.

Naast ons zaten er mensen van de bond: "Blij voor Youri", klonk het direct. Tielemans heeft de laatste tijd heel veel kritiek moeten slikken en zijn prestaties waren niet altijd denderend. Maar geef hem vrijheid en een aanvallende rol en je krijgt wel meer van dit.

Het zal op de counter moeten gebeuren

Dé man was echter Lukaku. De enige echte leider van deze generatie. En daar heeft hij zelfs geen band voor nodig. Trossard ging hem eens even zeggen dat hij diep moest lopen toen hij de bal in zijn voeten vroeg. Dat gaat Trossard ook geen tweede keer meer doen.

© photonews

Voetballend was Engeland ontegensprekelijk beter. Bellingham, da's de klasse van De Bruyne qua verdelen. Maar op de counter... Als we tegen toplanden een kans willen maken, zal het daarop moeten gebeuren. Tielemans - gewoon heel sterk - lanceerde slag om slinger Doku en daar kwam telkens gevaar uit.

Wie ook punten scoorde? Matz Sels! De doelman rook zijn kans en pakte die ook. Met een aantal cruciale saves bombardeerde hij zich ineens als de man met de meeste kans op de 'nummer 1' op het EK. Al ontsnapte België ook wel een paar keer door falende afwerking van Bowen, Bellingham en Foden.

In de slotfase gebeurde het dan toch. De verdediging kreeg de bal niet weg en Bellingham kreeg nog een laatste keer de bal in zijn voeten in de zestien. Hij kon de hoek uitkiezen en dan weet je het wel... 2-2, maar toch een hoopgevende prestatie.