Opvallende vaststelling over de positie van Trossard bij de Rode Duivels

Leandro Trossard liep tegen Engeland bij momenten helemaal verloren. Toch lijkt hij een zekerheid richting het EK in Duitsland.

Love it or hate it, dat is zeker van toepassing over de prestaties van Leandro Trossard bij de Rode Duivels. Bij momenten leek hij helemaal de weg kwijt, maar hij leverde wel de perfecte pass aan Tielemans die in die fase Lukaku bediende en met de kop de 1-2 scoorde.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op X, het vroegere Twitter, duidelijk blijken wat hij ervan denkt. Of hij grote fan is van Trossard is niet geweten, maar zijn conclusie na de wedstrijd tegen Engeland is wel heel erg duidelijk.

“Een van de grote verliezers van deze interlandbreak is uiteraard Leandro Trossard”, klinkt het. “Gegeneerd, niet op zijn gemak, we hebben de indruk dat hij zijn plaats niet vindt in het systeem van Tedesco. Om op te volgen, maar echt teleurstellend.”

Toch lijkt Trossard een van de zekerheden voor het basiselftal van de Rode Duivels richting het EK van deze zomer in Duitsland. Bondscoach Domenico Tedesco liet zich in aanloop naar het duel met Engeland ook al heel positief over Trossard uit.