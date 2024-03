Geen Rode Duivel, maar Trossard maakt inschatting of De Bruyne zal spelen tegen Arsenal

Zondagmiddag wordt de topper tussen Arsenal en Manchester City gespeeld. Het is uitkijken of Kevin De Bruyne speelklaar zal zijn.

De interlandbreak met de Rode Duivels zit erop, maar voor Leandro Trossard is er geen tijd om te teugels wat te lossen. Zondag wacht immers een heel belangrijke wedstrijd met Arsenal in de Premier League.

The Gunners staan samen met Liverpool aan de leiding in de Engelse competitie, Manchester City is derde op een puntje achterstand. Zondag spelen Arsenal en Man City tegen elkaar. Zal Kevin De Bruyne fit geraken?

“Het wordt nog een erg druk programma, maar daar doe je het voor. Ik kijk al uit naar de volgende maanden”, vertelt Leandro Trossard over de opeenvolging van wedstrijden aan Het Belang van Limburg.

Kevin De Bruyne speelklaar tegen Arsenal?

Kevin De Bruyne was niet van de partij tijdens de interlandbreak door een blessure. Trossard schat in of onze landgenoot speelklaar zal zijn. “Ik denk het wel, maar ik ken de precieze aard van zijn blessure niet.”

De wedstrijd van zondag is belangrijk, maar zal zeker nog niet beslissend zijn. “Als wij winnen, kunnen we hen echt op een achterstand zetten. Bij elk ander resultaat blijven we in mekaars buurt. Ik verwacht niet dat de titelstrijd zondag al in een beslissende plooi wordt gelegd. Ik verwacht dat het spannend blijft tot de laatste speeldag.”