Marc Degryse duidt de grootste zorg van Domenico Tedesco aan

De Rode Duivels spelen dinsdagavond tegen Engeland. Het wordt al een hele grote test richting het EK van deze zomer.

Binnen amper drie maanden gaat het EK in Duitsland van start. Voor analist Marc Degryse is er dan ook geen tijd te verliezen, zo geeft hij aan in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Er zal stilaan een vaste basisploeg op het veld moeten staan mét een duidelijk systeem. Ik verwacht een ploeg die laat zien dat ze dicht bij de start van een EK staan. Ik vergelijk deze wedstrijd een beetje met die tegen Duitsland vorig jaar”, klinkt het.

Al hadden we toen wel een fitte Kevin De Bruyne bij de ploeg. Degryse stelt zichzelf alvast de vraag of de Rode Duivels op het EK voor de verrassing kunnen zorgen door een topland uit te schakelen in de knock-outfase.

Grootste zorg van Tedesco is De Bruyne

“De drive, de energie, de tegenstander… Het zal een groot verschil zijn met Ierland. De ploeg zal er ook anders uitzien. Lukaku, Onana, Mangala, Vertonghen en Doku verwacht ik alle vijf aan de aftrap. Dat zal een nieuwe dynamiek geven aan het elftal. En Tedesco? Hij moet voor duidelijkheid zorgen, laten zien waar hij naartoe wilt.”

Al blijft er richting het EK een heel grote zorg voor de bondscoach. “We moeten toch vooral onze vingers kruisen dat De Bruyne fit is én blijft tijdens het EK”, besluit de analist heel erg duidelijk zijn betoog.