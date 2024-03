Topkinesist Maesschalck geeft het hele land moed: "Hij zal het verschil maken op het EK"

De blessures bij onze topvoetballers tieren weer hevig. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne sukkelen met mindere klachten, Thibaut Courtois moest zich weer laten opereren. Allemaal komen ze wel terecht bij topkinesist Lieven Maesschalck. Die spreekt de burger wel moed in voor het EK.

Maesschalck maakt zich immers niet al te veel zorgen over de EK-kansen van De Bruyne. "Hij heeft een letsel aan de adductor. Iets dat losstaat van de blessure die hij heeft gehad aan de hamstrings. Maar wel iets waaruit blijkt dat hij nog gewend moet raken aan een hogere intensiteit na een lange afwezigheid", klinkt het bij HLN.

"Dit is niet zo erg, maar het wordt heel belangrijk om de belasting nu juist te gaan afwegen en rustig weer op te bouwen. Elke nieuwe blessure komt weer dichter bij het EK.”

De Bruyne kiest voor de juiste aanpak door elke kleine hinder nu te laten verzorgen. "Er is de return to train and to play, maar dan heb je ook nog de opéénvolging van wedstrijden, die opnieuw een andere belasting vraagt. Daar hebben ze bij City rekening mee gehouden, door hem langzaam weer te integreren en nu dus ook door hem even een aantal wedstrijden aan de kant te laten.”

Vijf maanden rust

Die vijf maanden rust hebben hem wel deugd gedaan. "Die stress die wegvalt, dat levensritme dat compleet kalmeert... Kevin heeft totáál kunnen recupereren en is voor mij ‘herboren’. Dat zie je aan alles."

Als hij zo verder opbouwt, zullen we zelfs de beste KDB in juni en juli zien. “Zéker. Hoe meer hij die intensiteit nu gaat opbouwen, hoe beter hij gaat zijn. Áls hij zich kan behoeden voor nieuwe blessures, zal hij zéker het verschil maken op het EK.”