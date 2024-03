Frank Raes zegt wie plaats zal moeten maken voor Kevin De Bruyne

Domenico Tedesco haalde in Engeland zijn beste ploeg bij Rode Duivels boven. Al moet Kevin De Bruyne wel nog in het elftal.

De verwachting was er dat Domenico Tedesco dinsdag in Londen zijn beste elftal zou opstellen voor het duel met Engeland. Het was een groot verschil met de ploeg die zaterdagavond in Dublin Ierland partij gaf.

“Gelukkig zagen we tegen Engeland opnieuw iets wat op onze typeploeg lijkt”, zegt analist Frank Raes aan Gazet van Antwerpen.

Al is er wel nog een groot vraagstuk op te lossen voor de bondscoach: wie zal er plaats moeten maken voor Kevin De Bruyne, want als hij fit is, zal hij hoe dan ook spelen?

Tielemans kind van de rekening

“Tielemans zou de meest logische keuze zijn, maar die speelde fantastisch. En niet alleen wegens zijn twee doelpunten”, gaat Raes meteen verder. Vooral omdat je mannen als Orel Mangala en Amadou Onana ongetwijfeld zal opstellen.

“Onana mist soms wat precisie in de passing, maar zijn power is van goudwaarde. Mangala is dan weer altijd de rust zelve. Je kan hem zelden op een technisch foutje betrappen. Dus ja, als iedereen fit is, hebben we plots positieve selectieproblemen op het middenveld.”

Al is dat vooral goed nieuws, want de nodige concurrentie kan altijd bijdragen aan een nog beter resultaat.