Jonathan Legear komt met statement over Witsel en Alderweireld na match tegen Engeland

Een 2-2-gelijkspel, dat haalden de Rode Duivels op Wembley. Jonathan Legear trekt alvast de nodige conclusies na deze wedstrijd.

De Rode Duivels scoorden twee keer tegen Engeland en dat hadden er ook twee meer kunnen zijn. Al kregen ze ook twee doelpunten om de oren en hadden dat er zelfs vijf kunnen zijn.

Jonathan Legear trekt in La Dernière Heure dan ook de conclusie dat de verdediging de grootste werf binnen het elftal van bondscoach Domenico Tedesco blijft.

Er werd vooral uitgekeken hoe Zeno Debast het zou doen aan de zijde van Jan Vertonghen. “Debast is niet traag, maar ik denk dat, zelfs met hem erbij, de Belgische verdediging niet snel is”, vertelt Legear in de Waalse krant.

Het zal een grote zorg blijven voor de nationale ploeg, ook op het EK in Duitsland. “We zullen de beste balans moeten vinden tussen hoog spelen en een laag blok plaatsen.”

Geen Witsel of Alderweireld nodig

Al zullen de tegenstanders ook weten hoe ze dit moeten bespelen, precies zoals Engeland dat dinsdagavond goed deed. “De Engelsen wisten hoe ze zich moesten aanpassen om moeilijkheden bij de Duivels te creëren. Ik ben blij dat Tedesco Debast durfde zetten.”

Legear is ook duidelijk over mogelijke comebacks. “Debast speelde een goede wedstrijd met enkele mooie interventies. Ook al blijft defensie het grootste project voor dit team, we moeten stoppen met praten over Witsel en Alderweireld. Laten we deze bladzijde omslaan.”