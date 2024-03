Debast of Faes? Marc Degryse analyseert de defensie van de Rode Duivels

De Rode Duivels pakten een 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht. Al kwamen we een paar keer heel goed weg.

Een gelijkspel op Engeland, als voorbereiding richting het EK is het zeker geen slechte uitslag, maar het was achterin toch geregeld ook bibberen. De verdediging van de Rode Duivels blijft echt wel het grote zorgenkind.

En die 2-2, het had ook een ruime nederlaag kunnen zijn als de Engelsen hun kansen hadden afgewerkt. Maar dat deden ze niet, al zat het voor de troepen van bondscoach Domenico Tedesco geregeld ook wat mee, zo zag analist Marc Degryse.

“De verdediging bleef sowieso behoorlijk aardig overeind”, vindt Degryse in Het Laatste Nieuws. “Ze moesten zeker niet onderdoen voor de defensie van Engeland.”

Debast of Faes achterin?

Een eerste heikel moment was de strafschopfase. “Vertonghen liet zich bij de 1-1 misschien een beetje verrassen in de rug, maar of hij daadwerkelijk een penaltyfout op Toney maakte, weet ik niet zo zeker.”

En dan was er ook nog de keuze om Debast achterin te plaatsen. “Debast ontsnapte toen hij bijna een eigen doelpunt maakte, toch stond hij zijn mannetje. Oké, in de luchtduels domineerde hij niet, maar Toney is echt wel een straffe spits - hij maakte meer indruk dan Watkins tegen Brazilië - en ik denk dat Faes dezelfde problemen met hem zou hebben.”