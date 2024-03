"Het grote zorgenkind van deze Rode Duivels": Vandenbempt benoemt de zwakste schakel

De Rode Duivels speelden in Engeland in extremis nog 2-2 gelijk. Het grote probleem van de Belgen kwam nog maar eens naar boven.

Op Wembley werd het dinsdagavond een veel leukere wedstrijd om volgen dan zaterdag in Ierland. De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar de overwinning, maar in de slotminuut werd het uiteindelijk toch nog een gelijkspel.

Op zich geen groot probleem, maar een overwinning had altijd meer deugd gedaan. Ook al omdat door dat late doelpunt nog maar eens blijkt wat het grote probleem is bij de nationale ploeg: de verdediging.

“Want vinden we dat de defensie van de Rode Duivels heeft standgehouden tegen Engeland?”, vraagt Peter Vandenbempt zich luidop af bij Sporza.

Verdediging van Rode Duivels blijft een probleem

Of kwamen we een paar keer heel goed weg, door missers van Bellingham en een niet efficiënte Foden. De Engelsen misten ook nog wat spelers, waaronder Harry Kane. “Een normale uitslag had ook 4-2 of 5-3 kunnen zijn. En dan was er kritiek geweest”, gaat Vandenbempt verder.

Voor de analist is er veel meer aan de hand. “Het gaat voor mij trouwens niet alleen om dé defensie, maar ook om de defensieve organisatie. Vertonghen was bijvoorbeeld volledig blootgesteld bij die penalty.”

De Rode Duivels blijven in hetzelfde bedje ziek. “Ik heb het verdedigende werk altijd het grote zorgenkind gevonden van deze Duivels. Defensief zijn we niet goed genoeg om ver te kunnen geraken op het EK. Dat is tegen Engeland nog maar eens bevestigd.”