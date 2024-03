En of er sprake was van grote ontgoocheling: zo laat Youri Tielemans zijn frustraties de vrije loop

Oefeninterland of niet: als je na 94 minuten 0-1 voor staat en niet wint, is er grote ontgoocheling. Zeker als je zoals Youri Tielemans zo je stempel hebt gedrukt.

Wie er dinsdagavond bij was op Wembley of naar zijn tv zat te kijken, kon de teleurstelling van het gelaat van Youri Tielemans aflezen na het laatste fluitsignaal. Wat moet je nog meer doen om je land te doen winnen in zo'n iconisch stadion?

Zoiets moet de middenvelder gedacht hebben. Op de beelden tijdens de tv-uitzending was al te zien hoe Tielemans het uitschreeuwde van woede na de 2-2. Niet op beeld maar wel gespot door Het Laatste Nieuws: Tielemans deelde tot drie keer toe ook een klap uit aan zijn zitje in de dug-out.

Droomavond voor Tielemans tot minuut 95

Het moest er even allemaal uit. Begrijpelijk ook, want tot aan de gelijkmaker van Bellingham was het een droomavond geweest voor de Aston Villa-speler. Uitgerekend in het land waar hij nu al verschillende jaren voetbalt zette hij zijn kwaliteiten nog eens in de verf.

Tielemans was veruit de beste Belg van de avond en bekroonde dat met twee rake treffers. Die leken België zelfs aan de overwinning te helpen, tot die verdomde 95ste minuut. Na afloop wist de Duivel van de match ons ook al te vertellen dat hij er gemengde gevoelens aan overhield.