Gemengde gevoelens bij Youri Tielemans na geweldige prestatie op Wembley

De Rode Duivels speelden dinsdag 2-2 gelijk tegen Engeland. Youri Tielemans speelde een geweldige wedstrijd en kon twee keer scoren.

Youri Tielemans mocht voor de tweede keer deze interlandperiode starten. Hij kon bondscoach Domenico Tedesco bedanken voor het vertrouwen door twee keer te scoren. "Wembley is een legendarisch stadion. Hier scoren is altijd heel fijn", vertelde hij trots na afloop.

Vooral het tweede doelpunt deed veel monden openvallen. Tielemans gaf diep aan Lukaku, die later de bal voor doel gooit met buitenkant voet, waarna Tielemans de bal in doel kopt. "Ik moest niet veel doen hé (lacht). Kop ertegen, ogen sluiten en het was binnen."

De middenvelder weet dat hij tegen Engeland indruk heeft gemaakt. "Ik moet heel rustig blijven en analyseren. Ik weet dat ik heel goede dingen gedaan heb. Ik moet gewoon zo blijven veder werken en mijn steentje bijdragen aan de ploeg."

Teleurstelling bij Rode Duivels na gelijkspel tegen Engeland

De Rode Duivels stonden bijna heel de wedstrijd op voorsprong, maar in de allerlaatste seconde scoorde Jude Bellingham nog de gelijkmaker.

"Het feit dat we in de laatste seconden dat doelpunt tegen krijgen is heel frustrerend. We waren natuurlijk ontgoocheld. Een overwinning op Wembley is altijd heel mooi. Dit is wel wat zuur."

België gaf toch nog opvallend veel kansen weg, vooral in de eerste helft. Hij zegt wat er nog moet gebeuren om klaar te zijn voor het EK. "Nu moeten we analyseren wat er fout ging om dan in juni helemaal klaar te zijn."