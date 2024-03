Ook dit kan Tedesco nog kopzorgen bezorgen, Rode Duivel krijgt alvast veeg uit de pan: "Je moet toch meer wil tonen"

Als het gaat over mogelijke kopzorgen bij Tedesco en de Rode Duivels, dan is het wel duidelijk waar er naar gekeken wordt. In de eerste plaats komt dan de defensie in het vizier, maar in een bepaald scenario kan ook de aanval een probleem worden.

Romelu Lukaku is uiteraard een certitude voorin. Maar wat als hij zou uitvallen? De andere Belgische spitsen hebben nog niet meteen hun draai gevonden bij de nationale ploeg. In principe ligt de hiërarchie vast: Lukaku op 1, Openda op 2 en Batshuayi als keuze nummer 3. Franky van der Elst laat in Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad, merken dat hij zich gestoord heeft aan de indruk die Batshuayi gaf in de minuten die hij nog kreeg tegen Engeland. "Ik moet zeggen: Batshuayi net onder Lukaku en Openda... Als je invalt bij 1-2, dan moet je met overtuiging invallen." Batshuayi laat Van der Elst op zjin honger zitten Al hoeft het nu ook niet om hem met alle zonden van Israël te overladen. "Hij is nu niet de oorzaak waarom er niet gewonnen is, maar je moet toch wat meer wil tonen. En verbetenheid tonen om er samen met de andere jongens iets van te maken." Voor de eerste back-up van Lukaku vindt Van der Elst het een ander verhaal. "Voor Openda zijn het ongelukkige matchen geweest. Tegen Ierland stond hij op een eiland. Tegen Engeland moest hij invallen op een moment dat je de wedstrijd aan het ondergaan bent." Ongelukkige Openda Wat nog niet betekent dat het niet meer mogelijk is om te dreigen. "Dan hoop je eens op een goede bal in de diepte. Die is er eigenlijk niet meer gekomen. Voor hem waren het twee frustrerende interlands." Lees hier wat Van der Elst nog zo te vertellen had.