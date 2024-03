Franky van der Elst legt pijnpunt bloot bij de Rode Duivels: "Daardoor kwam Vertonghen in de problemen"

De Rode Duivels hebben een verdienstelijke, maar geen foutloze interland achter de rug. Vertonghen was bijvoorbeeld een pechvogel, met een veroorzaakte penalty. Franky van der Elst legt de vinger op de wonde.

In Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad, staat de voormalig international stil bij de versnellingen waar Engeland België toch wel pijn mee deed. "Dat kwam ook door het middenveld. Een keer ze versnelden, had ik het gevoel dat er wel ruimte lag voor de Engelsen. Waardoor ze snel verticaal konden spelen."

Dat had dan ook weer een impact op de Belgische verdediging. "Daardoor kwam Vertonghen wel in de problemen, daar kwam ook de penalty van." Over zijn maatje in de defensie is Van der Elst wel lovend. "Debast voetbalde zoals hij dat altijd doet bij Anderlecht: goed aan de bal, geen fouten deze keer."

Het oorspronkelijke punt van Van der Elst ging dus over het middenveld van de Duivels, dat de controle over de match ook wel doorlopend aan Engeland moest laten. Al was het ook in die zone van het terrein lang niet allemaal slecht.

"Onana heeft wel paar goede interventies gedaan, vooral richting het einde van de wedstrijd", is Van der Elst opgevallen.