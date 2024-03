📷 Wat als... Sporza post wedstrijdverslag van Rode Duivels te vroeg en dan krijg je dit

De Rode Duivels leken dinsdag op weg naar de zege tegen Engeland. Al was het wachten tot de allerlaatste minuut van de blessuretijd om de eindstand te kennen.

De Rode Duivels kwamen tegen Engeland twee keer op voorsprong. Na de rust leken ze op weg naar de overwinning, maar Bellingham scoorde in de vierde minuut van de extra tijd toch nog de 2-2.

Een gelijkspel dus, maar daar hadden ze bij Sporza niet meer op gerekend. Zij postten op hun website net voor affluiten het wedstrijdverslag met een 1-2-overwinning van de Rode Duivels en dat bleef zo een kwartiertje online staan vooraleer het aangepast werd.

En dan klinkt de prestatie van de troepen van bondscoach Domenico Tedesco plots een heel stuk meer heroïsch. “Wat een boost richting EK”, kopte Sporza. “Rode Duivels kloppen Engeland op Wembley dankzij goals Tielemans en prachtassist Lukaka.”

De inleiding klonk als volgt. “Als boost richting EK kan dit tellen. In een uitverkocht Wembley hebben de Rode Duivels grootmacht Engeland verslagen. Youri Tielemans scoorde beide goals, Romelu Lukaku gaf bij de tweede een fenomenale assist. Bondscoach Domenico Tedesco zag nadien hoe België collectief knokte en overleefde.”

2-2 van Bellingham

Maar dat was het niet. Net op dat moment viel de 2-2 en dus moest Sporza het verslag weer aanpassen. De nieuwe titel werd “Van droomzege naar kleine domper in minuut 95: Bellingham voorkomt historische winst Rode Duivels in Engeland”.

“Wat zonde van die allerlaatste seconde. In een uitverkocht Wembley leken de Rode Duivels grootmacht Engeland te kloppen. Youri Tielemans scoorde beide goals, Romelu Lukaku gaf bij de tweede een fenomenale assist. Bondscoach Domenico Tedesco zag België nadien knokken en bijna overleven... tot Bellingham in minuut 95 de ultieme kans verzilverde”, werd de nieuwe inleiding.

Of hoe een doelpunt verschil een wereld van verschil had kunnen betekenen voor Tedesco en zijn troepen... Benieuwd hoe de buitenlandse pers over de wedstrijd van de Rode Duivels denkt? Dat kan je hier nalezen.