Zo denkt de buitenlandse pers over de match van de Rode Duivels op Wembley

De Rode Duivels moesten in extremis de zege laten schieten tegen Engeland. Ook in het buitenland werd de wedstrijd van dichtbij opgevolgd.

In de 95ste minuut bezorgde Bellingham de Rode Duivels nog een ferme uppercut, al lijkt een 2-2-gelijkspel helemaal niet slecht. Het had veel erger kunnen zijn, als de Engelsen hun kansen hadden afgewerkt.

The Sun: “België bracht Engeland meermaals in de problemen”

Volgens The Sun is België al lang geen gouden team meer, maar bracht het Engeland wel af en toe in de problemen. “De doelpunten kwamen tot stand na geblunder in de Engelse defensie”, klinkt het.

Zeker bij de tweede goal van de Rode Duivels was dat het geval, al werd de magistrale assist van Lukaku wel gesmaakt. “Zouden de Chelsea-fans hem graag opnieuw een kans zien krijgen in Londen?”, klonk het.

Algemeen Dagblad: “De vloek duurt voort”

De Nederlandse krant zag de Engelsen een sterke tweede helft spelen, maar bijna verliezen toch. “Zo eindigde een avond op het iconische veld in Londen onbeslist, maar gingen de supporters toch met een tevreden gevoel naar huis. Al zullen de Belgen vooral balen dat het niet is gelukt om voor het eerst in de geschiedenis op Engelse bodem te winnen. De vloek duurt voort.”

The Guardian: “Pijnlijke misser van Lukebakio deed er tóch nog toe”

The Guardian keek vooral naar de kans van Lukebakio in minuut 92, wat het kantelmoment had kunnen zijn van deze match. “Hij moest de bal gewoon naast de keeper leggen om de match te beslissen, maar knalde hoog over. Het leek alsof die pijnlijke misser er niet toe zou doen. Maar Bellingham bracht daar nog verandering in.”

Daily Mail: “Engeland verdiende de gelijkmaker niet”

De Daily Mail was streng voor de Engelsen. “Engeland verdiende de gelijkmaker niet helemaal, want een paar minuten eerder miste Dodi Lukebakio dé kans op de 1-3. Youri Tielemans was dan weer de beste man op het veld en Ben Chilwell zag sterretjes tegen de pijlsnelle Jérémy Doku. Gelukkig voor de thuisploeg was Jude Bellingham er. Alweer hij. Wát een fenomeen.”