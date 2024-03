Rode Duivels hebben... een nieuwe bondscoach als we Marca mogen geloven

De Rode Duivels speelden dinsdag gelijk in Engeland. Ook het Spaanse Marca besteedde de nodige aandacht aan de wedstrijd.

Marca postte op zijn website een uitgebreid verslag van de wedstrijd tussen “de twee Europese grootmachten Engeland en België”. Het 2-2 gelijkspel zorgde volgens Marca voor een zure nasmaak bij de troepen van… Roberto Martinez, zo staat er te lezen.

Blijkbaar is het nog niet bij Marca doorgedrongen dat hun landgenoot na het WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels nam en ondertussen aan de slag is bij het Portugal van superster Cristiano Ronaldo.

De 2-2 is volgens Marca geen slecht resultaat voor de Belgen, maar op een andere avond had Engeland er wel drie, vier of vijf in het mandje kunnen leggen.

“Ze scheurden de verdediging van de Rode Duivels geregeld aan flarden”, klinkt het. Voor Marca blijft Engeland één van de favorieten om het EK in Duitsland te winnen, ondanks de twee oefenwedstrijden van deze interlandbreak.

Zaterdag verloor Engeland nog met het kleinste verschil van Brazilië. Vooral het feit dat de Engelsen in beide wedstrijden heel wat sterkhouders misten moet een opsteker zijn richting het EK van binnen drie maanden.