Philippe Albert waarschuwt Tedesco over één verdediger: "Alle tegenstanders zullen dat doen"

De Rode Duivels speelden dinsdag 2-2 gelijk tegen Engeland. Een goede uitslag, al kan je natuurlijk wel de nodige bedenkingen maken.

Achteraf is het gemakkelijk spreken, maar zelfs zonder zijn beste spelers was Engeland aanvallend een gesel voor de Belgische defensie.

“Als je de aanvallende kwaliteit van de Engelsen ziet met Foden en Bowen en jongens als Bellingham en Toney, wisten we dat we het zwaar zouden krijgen”, zegt Philippe Albert aan La Capitale.

Dat je op Wembley zou afzien is volgens de analist normaal, want Engeland is hoe dan ook een van de topfavorieten voor het EK. Al is het ook duidelijk dat je na de groepsfase alleen maar tegenstanders krijgt van dit niveau.

Tegenstanders zullen Vertonghen viseren

De prestatie op Wembley roept bij Albert de nodige vraagtekens op. “Iedereen zal weten dat onze verdediging onze zwakte is. We hebben duidelijk gezien dat Toney altijd diepte zocht in de rug van Vertonghen. Dat is geen toeval. Al onze tegenstanders zullen hetzelfde doen.”

Albert wil geen kritiek geven op Vertonghen, maar je kan er niet rond dat de verdediger van Anderlecht ouder wordt, zo voegt Albert er nog aan toe. Ook Theate had het geregeld niet gemakkelijk tegen de Engelsen.

“”Het duo Castagne-Debast hield in dat opzicht beter stand. Ik vond Debast erg goed voor zijn eerste basisplaats onder Tedesco. Hij had een beetje pech met zijn eerste balcontact, toen hij dicht bij een owngoal kwam, maar hij was solide.”