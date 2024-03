Vandenbempt ziet moeilijke keuze voor Tedesco: "Nu zal hij erover twijfelen"

De Rode Duivels speelden in deze interlandbreak gelijk tegen Ierland en Engeland. De bondscoach moet daaruit conclusies trekken voor zijn EK-selectie.

De Rode Duivels kwamen niet verder dan twee keer een gelijkspel in deze interlandbreak. Voor bondscoach Domenico Tedesco was dit een laatste keer met de spelers vooraleer hij zijn EK-selectie zal bekendmaken.

Er waren nog wat vraagtekens en die zijn volgens Peter Vandenbempt niet allemaal weggewerkt. “Ik ben toch geneigd om Lukebakio de voorkeur te geven boven Bakayoko. Voor mij is dat iemand die elke keer presteert bij de Duivels”, klinkt het bij Sporza.

De prestaties van Tielemans waren enorm goed, al vreest Vandenbempt dat hij invaller zal worden als Kevin De Bruyne erbij is. De analist denkt dat ook Trossard geen vaste waarde zal zijn op het EK in Duitsland.

Wie wordt de nummer één in doel op het EK?

En dan is er nog het hoofdstuk van de doelmannen. “Sels is de voorbije twee wedstrijden toch dichter bij Casteels gekomen. Hij deed het bijzonder goed - zeker tegen Engeland - en gooit zo meer gewicht in de schaal. Dat is doodzonde voor Casteels”, klinkt het nog.

Dat zal een moeilijke keuze worden voor de bondscoach. “Voor de interlandbreak dacht Tedesco wellicht dat hij zijn nummer 1 had, maar nu zal hij daar toch wat over twijfelen”, besluit Vandenbempt.