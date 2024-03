Eden Hazard pakt uit met heerlijke kwinkslag en heeft een niet mis te verstane boodschap voor Zlatan Ibrahimovic

Eden Hazard zal altijd wel de uitstraling behouden die hem eigen is. Het is ook met die charme dat hij een boodschap gericht heeft aan Zlatan Ibrahimovic.

De groten onder mekaar, weet u wel. Eden Hazard gaat meedoen aan de Kings World Cup. De Kings League is een idee van Gérard Piqué en dan ook enorm populair in Spanje: het is een 7-tegen-7-competitie waarin ex-voetballers en streamers het tegen mekaar opnemen.

Onderonsje Hazard-Ibrahimovic

Nu zal er voor het eerst dus ook een soort WK plaatsvinden, mét Eden Hazard dus. Een andere voormalige topvoetballer die dit evenement heeft kunnen strikken, is Zlatan Ibrahimovic. Hazard kijkt alvast uit naar een onderonsje met de excentrieke Zweed.

In een video van Marca grijpt Hazard de gelegenheid aan om hem een boodschap te sturen. Dat doet hij op volledige Hazard-wijze: de zonnebril naar bedeneden gericht, een wat nonchalante houding en een kwinkslag er bovenop.

"Zlatan, speel alsjeblieft samen met mij." Er zullen er zo nog wel zijn die dat graag zouden hebben. In elk geval is het volgende voetbalavontuur van Hazard eindelijk bekend, al is het uiteraard niet te vergelijken met de hoogdagen bij de Rode Duivels en Chelsea destijds.

Eden Hazard in Mexico

Hazard zal de ploeg met de naam Deptostra FC vertegenwoordigen, samen met Céline Dept, die voor miljoenen volgers op social media regelmatig content maakt met voetbalsterren. De Kings World Cup gaat door in Mexico van 26 mei tot en met 9 juni.