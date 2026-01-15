Datum: 15/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Lotto Park

LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sportief succes.

Tijd   Rust 
Johan Walckiers
Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Van Der Heyden kopt over.
44
 Gent drukt no even, maar geraakt niet door de gordel van Anderlecht.
39
 Degreef trapt in het zijnet.
36
 De Cat met een geweldige dieptepass op Angulo. Zijn talent staat toch buiten kijf.
32
 Goeed schot van Skoras, maar Coosemans tikt het onder zijn lat weg.
27

Goal 		Doelpunt van Thorgan Hazard (Penalty)
26

Penalty 		Penalty voor Anderlecht
Je zag het aankomen. Een hoge bal in de zestien van Gent en Degreef kwam aangelopen. Araujo ziet hem niet komen in zijn rug en trapt hem aan op het moment dat Degreef voor hem komt. Hazard mist niet oog in oog met Roef.
25
 Saliba schiet via een Gents been over.
24
 Schot van Ito, Coosemans weert met de handen.
19
 Gent grossiert in hoekschoppen. Gaan ze daar iets uit puren?
17
 Degreef krijgt de bal niet in de loop van Hazard. Anderlecht speelt goed, maar aanvallend ontbreekt nog wat de overtuiging om te scoren.
15
 Bertaccini is alleen op Roef af, met De Vliegher op zijn hielen. Letterlijk dan ook, want die trapt hem even aan en daarmee is Bertaccini uit balans. Hij kan ook niet deftig meer afwerken.
13
 Ito trapt via een Anderlechts been over.
13
 Het gaat heel snel op en neer, maar veel gevaar komt er niet uit voort.
6
 Leuk begin van deze partij.
5
 Kopkans voor Bertaccini op een goeie center van Sardella. Roef moet onder zijn lat wegduwen.
4
 De eerste grote kans is wel voor Kanga, die een bal pardoes voor zijn voeten ziet vallen. Hij schiet echter voorlangs.
3
 Bijna een heel goeie voorzet van Angulo, maar net te ver voor Degreef.
2
 Van Der Heyden heeft Saliba al een stevige tik gegeven. Ref Laforge laat weten dat het zijn eerste en enige waarschuwing is.
1
 Anderlecht - KAA Gent: 0-0
20:30
 We hebben ietwat vertraging aangezien één van de doelen niet in orde is. Er moeten Anderlecht-medewerkers in elkaars nek kruipen om het probleem op te lossen.
20:21
 Anthony Vanden Borre is er. Waarschijnlijk voor de huldiging van René Peeters.
Anderlecht (Anderlecht - KAA Gent)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Marco Kana - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Nilson Angulo
Bank: Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Basile Vroninks - Ibrahim Kanate

KAA Gent (Anderlecht - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Michal Skoras - Tiago Araujo - Tibe De Vlieger - Atsuki Ito - Abdelkahar Kadri - Hyllarion Goore - Wilfried Kanga
Bank: Samuel Kotto - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Leonardo Da Silva Lopes - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Rachid Abdoul Ayinde - Wout Asselman
21:00

Olivier Renard heeft heel wat werk met de contractverlengingen die er nog moeten gebeuren bij Anderlecht: Nathan De Cat, Joshua Nga Kana, Marco Kana... Dat zijn de meest dr...

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Sardella Killian  
Hey Lucas  
Kana Marco  
Augustinsson Ludwig  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Hazard Thorgan  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Bertaccini Adriano  
Angulo Nilson  
Bank
N'Diaye Moussa  
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Vroninks Basile  
Kanate Ibrahim  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy  
Paskotsi Maksim  
Van Der Heyden Siebe  
Volckaert Matties  
Skoras Michal  
Araujo Tiago  
De Vlieger Tibe  
Ito Atsuki  
Kadri Abdelkahar  
Goore Hyllarion  
Kanga Wilfried  
Bank
Kotto Samuel  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Abdoul Ayinde Rachid  
Asselman Wout  

Vooraf

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker
Foto: © photonews

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sportief succes.

Bij Anderlecht wordt de ziekenboegbezetting langzaam kleiner. Marco Kana en Ludwig Augustinsson zijn terug na een maand afwezigheid en zullen beschikbaar zijn, terwijl Ilay Camara en Mario Stroeykens in de komende weken hun rentree maken. Ook César Huerta wordt later verwacht.

Coach Besnik Hasi benadrukt dat dit duel prioriteit krijgt boven de competitiematch van zondag. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn sterkste elftal opstellen, met Kana en Hey centraal in de verdediging, ondersteund door Killian Sardella en Ludwig Augustinsson.

Hasi gaat zijn sterkste elftal opstellen

Het doel voor Anderlecht is duidelijk: een trofee pakken, twaalf jaar na het mirakel van 2014. De uitschakeling van Club Brugge door Charleroi geeft extra mogelijkheden om de Beker naar het Lotto Park te halen.

Bij Gent ontbreken enkele spelers, zoals de pas teruggekeerde Koreaanse huurling Hong, die nog niet wedstrijdfit is. Daarnaast vertrokken Gandelman en Vanzeir, waardoor de Buffalo’s lichtjes verzwakt zijn. Toch kan coach Rik De Mil nog steeds een overtuigend elftal opstellen.

Anderlecht zal ook het eerste thuisduel van 2026 afwerken met de nieuwe teambus, die het logo van de club opnieuw draagt. Het wordt dus een speciale avond, zowel sportief als symbolisch, voor de Mauves.

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
