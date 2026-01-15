LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sportief succes.

Bij Anderlecht wordt de ziekenboegbezetting langzaam kleiner. Marco Kana en Ludwig Augustinsson zijn terug na een maand afwezigheid en zullen beschikbaar zijn, terwijl Ilay Camara en Mario Stroeykens in de komende weken hun rentree maken. Ook César Huerta wordt later verwacht.

Coach Besnik Hasi benadrukt dat dit duel prioriteit krijgt boven de competitiematch van zondag. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn sterkste elftal opstellen, met Kana en Hey centraal in de verdediging, ondersteund door Killian Sardella en Ludwig Augustinsson.

Hasi gaat zijn sterkste elftal opstellen

Het doel voor Anderlecht is duidelijk: een trofee pakken, twaalf jaar na het mirakel van 2014. De uitschakeling van Club Brugge door Charleroi geeft extra mogelijkheden om de Beker naar het Lotto Park te halen.

Bij Gent ontbreken enkele spelers, zoals de pas teruggekeerde Koreaanse huurling Hong, die nog niet wedstrijdfit is. Daarnaast vertrokken Gandelman en Vanzeir, waardoor de Buffalo’s lichtjes verzwakt zijn. Toch kan coach Rik De Mil nog steeds een overtuigend elftal opstellen.

Anderlecht zal ook het eerste thuisduel van 2026 afwerken met de nieuwe teambus, die het logo van de club opnieuw draagt. Het wordt dus een speciale avond, zowel sportief als symbolisch, voor de Mauves.