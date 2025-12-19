Volg Charleroi - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 19/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19

KRC Genk trekt vrijdagavond naar Charleroi. Interim-coach Domenico Olivieri voert maar liefst vier wissels door in vergelijking met vorige week. Hrosovsky, Karetsas, Palcios en Oh komen in de basis ten koste van Bangoura, Sor, Steuckers en Mirisola.

Alle live matchen
Tijd   20:45 
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
20:18
 Vier punten verschil tussen de twee teams
Bij winst of gelijkspel zou Genk voor de wedstrijd van Standard in Dender opnieuw in de top 6 komen. Als Charleroi wint, komen de Zebra's op een punt van hun tegenstander van de avond.
20:16
 Steuckers op de bank
Karetsas speelt aan de rechterkant, Heymans in het centrum. Domenico Olivieri moest keuzes maken, Steuckers is de dupe.
20:13
 Delavallée keert terug in het doel
Hij profiteert van het vertrek van Koné naar de Afrika Cup. Het is de enige verandering aan de kant van de Zebra's: Antoine Colassin blijft op de bank ondanks zijn reddende doelpunt tegen de bank.
20:09
 Hallo allemaal, welkom bij deze live!
We ontmoeten elkaar in Mambourg voor deze wedstrijd tussen Carolos en Limburgers.
Charleroi (Charleroi - KRC Genk)
Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Lewin Blum - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler
Bank: Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Nicolas Closset

KRC Genk (Charleroi - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Adrian Palacios - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Yaimar Medina - Hyun-Gyu Oh
Bank: Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Nzita Mardochee  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Blum Lewin  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Guiagon Parfait  
Pflücke Patrick  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Bank
Van Den Kerkhof Kevin  
Romsaas Jakob Napoleon  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Asante Raymond  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
Closset Nicolas  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik  
El Ouahdi Zakaria  
Smets Matte  
Sadick Aliu Mujaid  
Palacios Adrian  
Hrosovský Patrik  
Heynen Bryan  
Karetsas Konstantinos  
Heymans Daan  
Medina Yaimar  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Ndenge Kongolo Josue  
Erabi Jusef  

Prono Charleroi - KRC Genk

Charleroi wint
Gelijk
KRC Genk wint
Charleroi Charleroi wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
22.92% 35.42% 41.67%
Populairste
1-1
(86x)		 1-2
(83x)		 2-1
(47x)

Vergelijking Charleroi - KRC Genk

Positie

12
6

Punten

20
24

Gewonnen

5
6

Verloren

8
6

Gescoorde doelpunten

19
22

Doelpunten tegen

23
24

Gele kaarten

35
24

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

18
18
26
17/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
28/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
06/07 12:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
23/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KRC Genk KRC Genk
20/08 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
23/04 18:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
04/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
10/05 21:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Charleroi Charleroi
06/05 20:45 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
16/12 21:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Charleroi Charleroi
17/10 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
18/10 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-1 Charleroi Charleroi
01/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
13/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
13/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
17/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 1-3* KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
29/05 14:30 KRC Genk KRC Genk 5-1 Charleroi Charleroi
26/05 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/12 20:00 KRC Genk KRC Genk P1-1 Charleroi Charleroi
28/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
31/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
27/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
25/12 01:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Charleroi Charleroi
01/09 02:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
20/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
10/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
16/01 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
21/09 19:30 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Charleroi Charleroi
09/05 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Charleroi Charleroi
08/12 20:30 Charleroi Charleroi 4-1 KRC Genk KRC Genk
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/01 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-5 Charleroi Charleroi
14/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
12/08 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
15/05 15:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
13/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-3 KRC Genk KRC Genk
11/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/12 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
24/01 20:00 Charleroi Charleroi 4-3 KRC Genk KRC Genk
16/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
22/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
21/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18/12

KRC Genk begint vrijdag aan een nieuw hoofdstuk na het ontslag van Thorsten Fink. Zonder vaste coach trekken de Limburgers naar Charleroi, waar interim Domenico Olivieri op...

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00

Daan Heymans keert vrijdagavond terug naar het Mambourg, waar hij heel wat beleefde. De offensieve middenvelder van KRC Genk kijkt reikhalzend uit naar die afspraak.

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved