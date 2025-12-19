Volg Charleroi - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|19/12/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 19
KRC Genk trekt vrijdagavond naar Charleroi. Interim-coach Domenico Olivieri voert maar liefst vier wissels door in vergelijking met vorige week. Hrosovsky, Karetsas, Palcios en Oh komen in de basis ten koste van Bangoura, Sor, Steuckers en Mirisola.
20:45


20:18

Vier punten verschil tussen de twee teams
Bij winst of gelijkspel zou Genk voor de wedstrijd van Standard in Dender opnieuw in de top 6 komen. Als Charleroi wint, komen de Zebra's op een punt van hun tegenstander van de avond.

20:16

Steuckers op de bank
Karetsas speelt aan de rechterkant, Heymans in het centrum. Domenico Olivieri moest keuzes maken, Steuckers is de dupe.

20:13

Delavallée keert terug in het doel
Hij profiteert van het vertrek van Koné naar de Afrika Cup. Het is de enige verandering aan de kant van de Zebra's: Antoine Colassin blijft op de bank ondanks zijn reddende doelpunt tegen de bank.

20:09

Hallo allemaal, welkom bij deze live!
We ontmoeten elkaar in Mambourg voor deze wedstrijd tussen Carolos en Limburgers.

Bank: Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Nicolas Closset
Bank: Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi
Vergelijking Charleroi - KRC Genk
Positie
12
6
Punten
20
24
Gewonnen
5
6
Verloren
8
6
Gescoorde doelpunten
19
22
Doelpunten tegen
23
24
Gele kaarten
35
24
Rode kaarten
2
1
Onderlinge duels gewonnen
18
18
26