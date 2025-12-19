



20:18

Vier punten verschil tussen de twee teams

Bij winst of gelijkspel zou Genk voor de wedstrijd van Standard in Dender opnieuw in de top 6 komen. Als Charleroi wint, komen de Zebra's op een punt van hun tegenstander van de avond.



20:16

Steuckers op de bank

Karetsas speelt aan de rechterkant, Heymans in het centrum. Domenico Olivieri moest keuzes maken, Steuckers is de dupe.



20:13

Delavallée keert terug in het doel

Hij profiteert van het vertrek van Koné naar de Afrika Cup. Het is de enige verandering aan de kant van de Zebra's: Antoine Colassin blijft op de bank ondanks zijn reddende doelpunt tegen de bank.



20:09

Hallo allemaal, welkom bij deze live!

We ontmoeten elkaar in Mambourg voor deze wedstrijd tussen Carolos en Limburgers.

