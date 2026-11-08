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Datum: 08/11/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Stadion: Jan Breydel
LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen
Foto: © Photonews

Club Brugge en Anderlecht staan deze zondagnamiddag tegenover elkaar in een absolute topper op Jan Breydel. Het is meteen de laatste grote afspraak voor de interlandbreak. Blauw-zwart won zijn laatste negen officiële wedstrijden. Maar kan paars-wit die indrukwekkende reeks een halt toeroepen?

Club Brugge moet het alvast zonder Freddie Potts stellen. De middenvelder is geschorst en mist dus de clash met Anderlecht. Ook Jan Virgili zal niet van de partij zijn. De Catalaan viel tegen PSV geblesseerd uit en raakt niet op tijd fit voor de topper. Hoogstwaarschijnlijk neemt Mamadou Diakhon zijn plaats in. 

Wie vervangt Potts op het middenveld? 

Vooral de invulling van het middenveld wordt interessant. Félix Lemaréchal lijkt een van de grootste kanshebbers om Potts te vervangen. Ook Lynnt Audoor is opnieuw fit en zit weer bij de selectie. Ivan Leko heeft dus verschillende opties om zijn ploeg samen te stellen. 

Leko Ivan - Potts Freddie
© Photonews

Bij Anderlecht is er dan weer goed nieuws over Thelo Aasgaard. De Noor miste de Europese wedstrijd tegen Red Bull Salzburg, maar lijkt wel klaar te raken voor de topper. Met zijn fysieke kracht, voetballend vermogen en diepgang lijkt hij de ideale kandidaat om naast Mario Stroeykens op het middenveld te spelen. 

Ook over Jayden Onia Seke, die tegen Salzburg geblesseerd naar de kant moest, lijkt er goed nieuws te zijn. Over de precieze ernst van zijn blessure is voorlopig nog weinig bekend. De schade bij de zeventienjarige flankaanvaller lijkt wel mee te vallen. 

Topper met veel inzet 

De inzet is voor beide ploegen is alvast groot. Na het puntenverlies van KAA Gent op bezoek bij Lommel SK werd Club Brugge afgelopen weekend alleen leider in de reguliere competitie. De Bruggelingen tellen momenteel 27 punten en hebben dus een uitstekende uitgangspositie. Anderlecht staat met 19 punten op de vijfde plaats, op acht punten van Club Brugge. 

Een nederlaag op Jan Breydel zou dan ook bijzonder pijnlijk zijn voor paars-wit. Met een achterstand die mogelijk verder oploopt, dreigen de Brusselaars hun titelkansen (die er nog waren) steeds verder te zien slinken. Club Brugge kan dan weer met een tiende opeenvolgende overwinning een stevige tik uitdelen aan Union en Gent, die later op de dag nog in actie komen

Prono Club Brugge - Anderlecht

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
90.5% 7.02% 2.48%
Populairste
3-1
(83x)		 2-1
(45x)		 2-0
(33x)

Vergelijking Club Brugge - Anderlecht

Positie

2
5

Punten

27
19

Gewonnen

9
6

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

26
13

Doelpunten tegen

8
11

Gele kaarten

13
23

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

32
29
27
03/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
06/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
08/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
07/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Club Brugge Club Brugge
02/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
22/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
14/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 Club Brugge Club Brugge
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
28/08 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Club Brugge Club Brugge
04/10 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/11 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
16/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
11/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
21/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/12 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Club Brugge Club Brugge
27/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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