Teuma en Burgess tellen Racing Genk uit en leggen bestek op tweede plaats. Genk KO?

Na drie speeldagen in de Champions Play Offs lijken er nog twee ploegen voor de titel te zullen strijden. Union won zondagavond in het eigen stadion met 3-0 van Genk en zet de Limburgers zo op 4 punten van leider Antwerp. Het duo Teuma-Burgess was goed voor alle doelpunten.

Vrancken koos ervoor om de geschorste Trésor te vervangen door de jonge Luca Oyen en aangezien Cuesta niet meer geblesseerd was, ging Sadick er ook uit. Geraerts koos voor dezelfde elf namen die vorige week wonnen tegen Club Brugge.

Teuma-Burgess

In een volgepakt en zonnig Dudenpark was het in het openingskwartier wat zoeken naar openingen en speelde mindere passing beide ploegen parten. Union begon meer en meer dominant te worden aan de bal en kwam ook als eerste op voorsprong. Burgess klom het hoogste op een corner van Teuma en knikte de 1-0 in doel.

Het gaf de thuisploeg even wat meer drang naar voren maar lang duurde dat niet. Aan de overkant had Genk het nog lastiger om gevaarlijk te zijn. Buiten een schot van Hrosovsky lukte het de bezoekers niet om Moris te bedreigen. Veel intensiteit, maar weinig kansen na 45 minuten.

Vrancken grijpt in bij de rust

Vrancken besloot in te grijpen door Arokodare en Sor in te brengen om met een 4-4-2 te tweede helft aan te vatten. Dat zorgde voor heel wat druk in het openingskwartier van de eerste helft. Het voetbal ging vlotter maar de kansen kwamen maar matig. Na heel wat stationnetjes kon Munoz de bal laag voorzetten maar een ploegmaat bereiken lukte de Colombiaan niet.

Boeken toe

Enkele minuten later laat Munoz zich opnieuw opmerkern maar in de eigen 16 door Boniface tegen de grond te werken. Vergoote zag er eerst een schwalbe in maar na het bekijken van de beelden oordeelde hij toch dat de rechtsachter in de fout ging. Munoz kreeg géén tweede geel maar Teuma kon Union wel op 2-0 zetten vanop de stip.

Teuma-Brurgess bis

Aanvallend was het van Genk te weinig om nog aanstalten te maken op een doelpunt. Voor de neus van Vandevoordt viel de bal dan weer wel opnieuw goed. Opnieuw kon Teuma Burgess bereiken aan de eerste paal en de Engelseman kopte zijn tweede van de avond tegen de touwen.

Wat volgde was een volksfeest in Vorst en zo lijken er nog twee titelkandidaten over: Antwerp en Union. Genk trok als leider de play offs in maar moet na een 3/9 al 4 punten achtervolgen op leider Antwerp.