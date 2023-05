Wouter Vrancken ongemeen hard voor zijn spelers na nederlaag tegen Union: "Jongens tegen mannen"

Als leider gingen ze de play offs in maar ondertussen zijn de ttielkansen van Racing Genk ferm geslonken. Zondagavond kregen de Limburgers in Union een nieuwe opdoffer te verwerken.

Genk verloor met 0-3 in het Dudenpark en ondanks dat er twee doelpunten in de tweede helft vielen, vond Vrancken dat zijn spelers vooral in de eerste helft ondermaats presteerden. "De negatieve druk, de omschakelmomenten... allemaal te weinig", zucht Wouter Vrancken achteraf op de persconferentie. "Het leken wel jongens tegen mannen in die eerste helft."

"In de topmatchen moet je er staan of je krijgt slaag en zeker in de play offs. De basisprincipes om aan de match te starten zoals gretigheid en de wil waren er niet. Dat verraste me in negatieve zin", gaat hij verder.

"Nog drie keer prijs"

Vrancken greep in door twee wissels door te voeren en van systeem te wisselen maar aan de uitslag deed het niets. "Toch komen we met de juiste spirit naar buiten in de tweede helft. Na de tweede van Union zag ik de wil nog wel maar die derde was er te veel aan."

Door de nederlaag volgt Genk nu al op 4 punten van leider Antwerp met nog drie wedstrijden te gaan. "We zijn nu wel de underdog geworden", vertelt Vrancken met een understatement. "Nu zal het drie keer prijs moeten zijn om nog kans te maken. Dit gevoel van vandaag moet mee om eenzelfde wedstrijdbegin te voorkomen", besluit hij resoluut.