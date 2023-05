Genk uitgeteld? Daar wil Geraerts niet van weten: "Zijn nog steeds met drie titelkandidaten"

Net als vorig seizoen zal ook Union dit seizoen tot aan het einde voor de titel strijden. Dat werd nog maar eens duidelijk na een 3-0 overwinning tegen RC Genk.

Lof voor Tim Smolders

Drie doelpunten maar toch was het een vrij gesloten wedstrijd volgens Union-trainer Karel Geraerts. "We waren heel gretig en de wil om te winnen was hel groot. Maar er waren weinig kansen. Zoals vaker in deze play offs wordt het dan beslist via stilstaande fases en daarvoor moet ik Tim Smolders vooral credits geven aangezien hij al een heel seizoen de analyses maakt van de stilstaande fases", werpt Geraerts een bloemetje.

Na één speeldag leek Union al bijna uitgeteld door thuis te verliezen van Antwerp maar na een 6/6 zijn ze weer helemaal terug. "Winnen was ons enige doel vandaag en waren we eigenlijk ook verplicht. Als je kans wil maken op de titel, ben je praktisch verplicht om thuis alles te winnen. Tegen Antwerp gingen we al in de fout, dat mocht niet nog eens gebeuren."

Drie titelkandidaten

Maar toch vind Geraerts niet dat Genk, dat nu al op 4 punten volgt, nu uitgeteld is voor de titel. "Zeker niet. Volgende week kan het helemaal anders zijn. Zij willen nu lessen trekken uit hun eerste helft en wij hebben ook lessen getrokken uit onze nederlaag tegen Antwerp."

"Daar werden we er wat anti-Union afgelopen. Iets waar we totaal niet voor staan. De spelers hebben dat maar al te goed beseft en zelf de knop omgedraaid. We zijn zeker nog met drie titelkandidaten", beslui hij.