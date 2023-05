Lynen waarschuwt leider Antwerp: "Play Offs zijn nu pas echt begonnen

Halverwege de play offs zit Union op één punt van leider Antwerp. In Brussel geloven ze vol in de titel.

Na een nederlaag tegen Antwerp heeft Union 6/6 gepakt in de play offs wat tot euforie leidde in het Dudenpark. "Na onze non-start hier op speeldag 1 tegen nederlaag moesten we iets rechtzetten en een resultaat neerzetten", klinkt het bij middenvelder Senne Lynen voor de camera van Eleven Sports.

Een 3-0 overwinning tegen een concurrent voor de titel, dat is een resultaat. "Vorige week was het in Brugge vooral zakelijk. Vandaag hebben we dat gecombineerd aan doelpunten. Dit was het Union dat ik al jaren ken. De intensiteit tijdens de wedstrijd is enorm. Nu zijn de play offs pas echt begonnen", klinkt het vastberaden.

Union heeft Racing Genk op 4 punten gezet van leider Antwerp en volgt zelf op 1 punt. Volgende week trekt de vice-kampioen van vorig seizoen wel nog naar Genk. Union en Antwerp treffen elkaar op de voorlaatste speeldag in het Bosuilstadion. Wordt de titelstrijd daar beslecht?