Tolu Arokodare komt met straffe uitspraak ondanks 3-0 nederlaag tegen Union

Na een lange blessure lijkt Tolu Arokodare weer helemaal fit te zijn voor Racing Genk. Maar is het niet te laat?

De Nigeriaanse spits die afgelopen winter naar Genk trok miste zijn debuut niet. Hij wist bij zijn eerste invalbeurt tegen KAA Gent meteen te scoren. Niet veel later scheurde hij zijn meniscus en was hij twee maanden out. Al moest hij het de voorbije weken wel zien te rooien als invaller.

Ook tegen Union kreeg Samatta de voorkeur op de boomlange Arokodare. Maar meteen na de rust mocht Tolu proberen de bakens te verzetten na een magere eerste helft van de Limburgers. Even leek het erop dat hij na twee minuten al opnieuw naar de kant moest met een blessure maar achteraf zei hij dat hij wel gewoon fit was.

En, ondanks de 3-0 nederlaag in Union, vond Arokodare ook dat de wedstrijd redelijk gelijk op ging. "Het verschil vandaag was de efficiëntie. Zij krijgen kansen en maken die af. Wij krijgen kansen en doen dat niet", klonk het achteraf tegen de verzamelde pers.

Wat zeggen de statistieken?

Met 8 schoten op doel voor Union tegenover 3 voor Racing Genk én een xG van anderhalf tegenover eentje van nog geen 0,5 lijkt het er volgens de statistieken toch op dat Union de verdiende winnaar was van het duel. De bezoekers kwamen na een slappe eerste helft gretig uit de kleedkamer maar misten toch wel wat snedigheid voor doel.

"Maar", ging Arokodare verder, "we blijven er nog in geloven. Alles is nog mogelijk in de play offs. Nu moeten we thuis winnen van Union en zien we wel waar we staan."