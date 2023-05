Gumienny over penaltyfase met Boniface: "Dat vond ik niet nodig"

Union SG kreeg een penalty na ingrijpen van de VAR. Serge Gumienny velt zijn oordeel over de fase met Victor Boniface.

Het werd een behoorlijk goed weekend voor de scheidsrechters in de Jupiler Pro League. Serge Gumienny geeft alvast zijn mening over de strafschopfase met Boniface in het duel tussen Union SG en KRC Genk.

“Munoz trapte Boniface wel degelijk aan. De bal ging na ingrijpen van de VAR op de stip. Dat was helemaal terecht, net zoals het uitwissen van de gele kaart voor Boniface”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Al had Gumienny Boniface zelf toch een gele kaart gegeven. “Die wilde nadien wel heel fel het tweede geel voor Munoz. Dat vond ik niet nodig. Ik zag een overtreding van Munoz, maar die was zeker niet roekeloos en gevaarlijk. Trouwens, Boniface verdiende dus wél een gele kaart. Hij mag volgens de regels niet om geel van de tegenstander vragen.”

Die kreeg hij uiteindelijk niet van de scheidsrechter van dienst. Teuma zette de strafschop heel mooi om in de rechterhoek.