Vermeeren zorgt voor Antwerps delirium in absolute slotseconden, Great Old knokt terug na 0-2

Wat was me dat? Na 23 minuten gaf niemand nog een duit om de kansen van Antwerp op een zege. Maar The Great Old knokte zich terug in de match en in de slotseconden viel de winnende goal zelfs nog uit de kast. Van tiener Arthur Vermeeren.

"Hoe we Paintsil aanpakten, dat was niet slecht hé", liet Van Bommel deze week weten. Het plan was om Noa Lang op dezelfde manier uit de match te halen. Maar pakte dat even anders uit zeg. Na twee minuten had de Nederlandse dribbelkont zichzelf vrijgemaakt en verstuurde hij de perfecte voorzet. Mata werkte in één tijd overhoeks af.

Intensiteit

Niemand die verwacht had dat blauw-zwart nog een vuist ging maken in deze play-offs, maar de rivaliteit met Antwerp wakkerde blijkbaar ook de vechtlust aan. De fans hadden hen ook duidelijk gemaakt dat het voor hen belangrijk was. Antwerp werd overdonderd.

© photonews

Van de defensieve stabiliteit was niet veel sprake meer. Lang was een gesel, Odoi een treiteraar en Vanaken stond op scherp. Dat bewees hij ook bij een hoekschop van Lang. Muja vergat dat hij bij de lange middenvelder moest blijven en Vanaken strafte dat af met een keiharde kopbal via de grond en tegen de netten. Zijn 23ste in de play-offs, goed voor een record.

0-2 na 23 minuten. Daar had vooraf niemand aan gedacht. Van Bommel wisselde zelfs direct. Stengs voor Keita. The Great Old knokte eindelijk terug. En 't was echt werken hoor. Club was heel agressief in de duels. Maar gaf zo ook wel wat vrije trappen weg. Op eentje daarvan kwam de bal voor de voeten van Janssen en het stond 1-2.

© photonews

De Bosuil herleefde. Dat er weer intensiteit inzat, dat viel niet te ontkennen. Club deed er alles aan om de tegenstander uit zijn ritme te krijgen. Het duurde soms heel lang voor Mignolet de bal weer in het spel bracht. Tot grote frustratie van de Antwerp-fans en -spelers. Antwerp zag de eigen wapens tegen zichzelf gebruikt.

Delirium

Antwerp was de betere ploeg en kreeg via Janssen en Van Den Bosch een paar reuzekansen, maar de efficiëntie was er niet. Janssen schoot ook nog héél nipt over. Maar dan kreeg invaller Kerk ineens héél veel ruimte van Spileers en schoot de 2-2 overhoeks binnen.

Het maximum haalbare? Toch niet! Bij een hoekschop in de allerlaatste seconde viel de bal voor de voet van Vermeeren en die scoorde de winnende treffer. Wat een veerkracht heeft dit Antwerp! De Bosuil ging uit zijn dak. Dit hou je amper voor mogelijk...