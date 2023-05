Analist werd twee keer verrast in Champions' Play-Offs: "En de zege was niet verdiend"

De ontknoping van de competitie komt met rasse schreden dichterbij. Royal Antwerp FC en Union SG zijn de grote winnaars van het afgelopen weekend.

De wedstrijd van Royal Antwerp FC tegen Club Brugge was een leuk schouwspel. Uiteindelijk was het jammer dat zo’n duel een winnaar moest krijgen.

“Ik ben twee keer verrast tijdens deze match. Eerst door de sterkte van Club Brugge in de eerste helft, daarna door het feit dat Antwerp de wedstrijd nog naar zich toetrok”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Antwerp deed het goed om zich opnieuw in de wedstrijd te knokken, maar aan de andere kant vond Vandereycken het dan weer niet verdiend dat The Great Old alsnog de drie punten pakte. “Maar als je efficiënt bent, dan ben je efficiënt”, gaat de analist verder.

De wedstrijd heeft echter ook aangetoond dat het niet gemakkelijk wordt om volgend weekend in Brugge te winnen. “Als Club op de Bosuil al zo kan gaan spelen… Het zal zich ongetwijfeld extra goed voorbereiden om het Antwerp nog eens moeilijk te maken”, besluit Vandereycken.