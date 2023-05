Wat een moment voor je eerste goal! Matchwinnaar Vermeeren denkt al aan morgen: "Goesting? Euh ja... Heel veel goesting in"

Als hij nu ook nog begint te scoren... Arthur Vermeeren scoorde zijn allereerste profgoal voor Antwerp en die leverde meteen drie heel belangrijke punten op. De 18-jarige middenvelder glunderde van trots: "Mama zat in de tribune... Mooi moederdagcadeau hé", knipoogde hij.

De ontlading was enorm. Als kind droom je toch om de winnende goal te maken in een kolkend stadion. Een goal die potentieel zal beslissen over de titel of niet... "Geweldig nietwaar", lachte Vermeeren. "De Bosuil ontplofte. Dat was ongeveer ook wat er door mij heen ging: pure vreugde."

Vermeeren heeft wel een moment gekozen voor zijn eerste doelpunt. "Ja, in de kleedkamer zijn ze al een heel seizoen aan het zagen wanneer ik mijn eerste zou maken. Nu kunnen ze me er eindelijk niet meer mee pesten. Ik droomde er al van om in de laatste minuut de winnende treffer te maken en nu gebeurde dat ook nog..."

Aan zijn rederstalent zal hij nog wat moeten werken, maar op het veld laat hij zijn voeten spreken. Al zal hij morgen eerst toch nog wat andere taken moeten verrichten. "Ja, ik moet naar school", zei hij niet echt enthousiast. "Of ik geen zin heb? Euh... Ja hoor, heel veel zin", zei hij alsof hij het niet helemaal meende. “Het is geen al te lange dag. Hopelijk gaat die snel voorbij.”