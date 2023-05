Noa Lang gaat helemaal door het lint richting ploegmaats, veel frustraties bij ook andere Club-spelers

De frustraties zaten diep bij Club Brugge. Bij Noa Lang zelfs heel diep, want bij het binnen lopen van de spelerstunnel begon hij weer te foeteren. Vooral de verdedigers moesten het ontgelden.

Club slikte drie doelpunten door individuele fouten en dat kon Lang niet verkroppen. "K**verdediging", riep hij uit.

Simon Mignolet tilde er niet al te zwaar aan. “Hij is emotioneel en gefrustreerd na de wedstrijd. Ik ben daar anders in, maar dat is zijn natuur, zijn karakter. Het hoort erbij. Ik ben ook ontgoocheld", zei Mignolet over zijn ploegmaat bij Eleven.

"Je staat hier 0-2 voor, je kan opnieuw wat vertrouwen putten na de nederlagen en dan loopt het toch nog fout. Zelfs aan een punt hadden we ons kunnen optrekken. Dit is frustrerend, geen leuk gevoel, dus ik kan wel begrijpen dat hij direct na de wedstrijd ontgoocheld was.”

Volledig onverdiend

Ook Mats Rits kon de nederlaag niet verkroppen. "We verliezen hier totaal onterecht. Heeft Antwerp kansen gehad? Welke dan? Ze speelden telkens op dezelfde manier: met die lange bal. Het is volledig onverdiend dat we hier vandaag verliezen."