René Vandereycken vindt dat speler van Club Brugge Man van de Match was ondanks nederlaag

Club Brugge verloor met 3-2 op bezoek bij Royal Antwerp FC. Analist René Vandereycken zag de man van de match toch wel bij de bezoekers lopen.

Club Brugge kwam 0-2 op voorsprong tegen Royal Antwerp FC, maar zag The Great Old diep in de blessuretijd alsnog de drie punten pakken. Opvallend in deze match was de heel vroege wissel van Keita.

“Het was een logische keuze van Van Bommel om na 27 minuten al in te grijpen. Waarom zou je als coach nog wachten tot aan de rust? Natuurlijk is het voor geen enkele speler leuk om zo vroeg gewisseld te worden. Keita was gefrustreerd, dat is begrijpelijk. En zijn reactie viel nog wel mee”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

De tussenstand was het probleem, niet meteen de prestatie van Keita. Er moest iets gebeuren en dat deed Van Bommel door met Stengs veel meer offensieve impulsen in te brengen. Direct rendement was er niet, maar uiteindelijk had het wel zijn invloed op de match.

“Ik kan wel begrijpen dat Stengs werd uitgeroepen tot Man van de Match, er wordt natuurlijk eerder gekozen voor een speler van de ploeg die wint. Toch vond ik dat Onyedika het ook verdiende. Zo rustig aan de bal, zo kordaat in zijn defensieve acties… Ik vond hem indrukwekkend spelen, net als de voorbije weken.”