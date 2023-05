Supersub Nielsen geeft Brugse (en Brusselse) fans wat ze willen en maakt titeldroom Antwerp heel wat moeilijker

Het valt af te wachten natuurlijk wat Union vanavond doet op het veld van Genk, maar Antwerp kan dus zijn leidersplaats kwijt zijn. Invaller Casper Nielsen gaf een ongeïnspireerd Antwerp een ferme dreun door twee keer te scoren. De concurrentie zag het graag gebeuren.

We werden niet echt verwend in Jan Breydel. Club Brugge en Antwerp namen elk de helft voor hun rekening. Blauw-zwart was even de betere ploeg en versierde ook een dot van een kans via Rits, maar moest daarna het initiatief weer aan The Great Old laten.

Twee kansen

Niet dat die veel met hun balbezit deden, maar Janssen kreeg toch ook een heel goeie kans, maar werkte onkarakteristiek hoog over af. Antwerp zocht openingen, maar vond die niet al te veel gezien Club massaal terugplooide. Een weinig onderhoudende eerste helft...

De fans van Club eisten dat hun spelers Antwerp punten zouden afpakken, maar daar moeten ze ook toe in staat zijn. Yaremchuk tegen Alderweireld... 't is niet echt een eerlijk duel gezien het erschil in vormpeil dit seizoen.

© photonews

Eerlijk? Het was vrij slaapverwekkend. Maar bij de rust bracht De Mil Nielsen in voor de geblesseerde Mata. En meteen ging Club meer vooruit voetballen. Toen Meijer de Deen zag inlopen wist hij meteen ook waar hij de bal moest leggen en Nielsen gaf er zo'n lel op dat de bal in de kruising verdween: 1-0.

Antwerp ideeënloos

Van Bommel greep meteen in en bracht De Laet, Keita en Kerk het veld in. Maar dan was daar nogmaals Nielsen. Die andere invaller, Romeo Vermant, zag zijn ploegmaat helemaal alleen op rechts ronddraven en zette hem op weg naar doel. Nielsen kende alweer geen genade: 2-0.

Waar was De Laet op dat moment? Even later zou blijken dat de verdediger nog altijd niet hersteld was, want de ingevallen linksachter moest weer gewisseld worden. Antwerp voetbalde zonder ideeën en zonder accuraatheid. Ze kregen de bal maar niet deftig in de zestien. Te kort, te laag, te hoog, te ver... Alle 'te's' passeerden de revue.

VTM-journalist Jarno Bertho liet het voor de match nog weten: geen enkele ploeg die zijn eerste drie matchen in de play-offs won, werd al kampioen. Krijgt ook Antwerp te maken met die vloek? Had het vandaag echter ook niet te maken met te voorzichtig willen zijn? Beter niet al te veel nadenken, zouden we zo zeggen. Een tactisch steekspel kan elke keer twee kanten op.

© photonews